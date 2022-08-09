Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
Арт. Х11700
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
- Угловая шлифмашина Sturm AG9515D используется для шлифования и резки твердых металлов и бетона. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 150 мм. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя, обеспечивающей безопасную смену дисков.
Преимущества
- Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныSturm AG9515D обеспечивает надежность и удобство работы
- Охлаждение. Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
- Безопасность. Инструмент оснащен кнопкой фиксации шпинделя - для безопасной смены оснастки
- Прочный термостойкий корпус
- Рабочий диск диаметром 150 мм
- Надежное удержание за счет эргономичной основной рукоятки
- Боковая рукоятка устанавливается в трех положениях - для выбора удобного для работы положения
- Блокировка кнопки включения - для безопасной работы