Шлифовальная машина Sturm AG 9515D

Преимущества

Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныSturm AG9515D обеспечивает надежность и удобство работы

Охлаждение. Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя

Безопасность. Инструмент оснащен кнопкой фиксации шпинделя - для безопасной смены оснастки

Прочный термостойкий корпус

Рабочий диск диаметром 150 мм

Надежное удержание за счет эргономичной основной рукоятки

Боковая рукоятка устанавливается в трех положениях - для выбора удобного для работы положения

Блокировка кнопки включения - для безопасной работы

Угловая шлифмашина Sturm AG9515D используется для шлифования и резки твердых металлов и бетона. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 150 мм. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя, обеспечивающей безопасную смену дисков.