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Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
    Арт. Х11700
    5.0
    1
    Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
    Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
    Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
    Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
      Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
      Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
      Шлифовальная машина Sturm AG 9515D
      Шлифовальная машина Sturm AG 9515D

      Шлифовальная машина Sturm AG 9515D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11700
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Sturm AG9515D используется для шлифования и резки твердых металлов и бетона. Инструмент оснащен надежным двигателем мощностью 1600 Вт и диском диаметром 150 мм. Шлифмашина оснащена кнопкой блокировки шпинделя, обеспечивающей безопасную смену дисков.

        Преимущества

        • Удобство управления. Боковая рукоятка угловой шлифмашиныSturm AG9515D обеспечивает надежность и удобство работы
        • Охлаждение. Вентиляционные отверстия способствуют оптимальному охлаждению двигателя
        • Безопасность. Инструмент оснащен кнопкой фиксации шпинделя - для безопасной смены оснастки
        • Прочный термостойкий корпус
        • Рабочий диск диаметром 150 мм
        • Надежное удержание за счет эргономичной основной рукоятки
        • Боковая рукоятка устанавливается в трех положениях - для выбора удобного для работы положения
        • Блокировка кнопки включения - для безопасной работы