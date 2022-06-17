Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296

Пила ВИХРЬ ПТ-255ПЛ относится к классу профессиональных торцовочных пил, применяемых для разделения, резки и обработки заготовок из древесины. Пила с прямым приводом отличается хорошей производительностью, большой скоростью вращения и точностью распила. Еще одним достоинством Вихря ПТ-255ПЛ стоит отметить прочность и комфорт при эксплуатации пилы: в комплекте к ней прилагается мешок, предназначенный для сбора пыли, щепок и опилок, появляющихся в процессе распиловки. Также у пилы имеется лазерный прицел, повышающий контролируемость инструмента, и протяжка, позволяющая делать в заготовках максимально ровные фигурные отверстия.

Преимущества пилы торцовочной Вихрь ПТ-255ПЛ:

Точная работа;

Безопасность при эксплуатации;

Большая мощность двигателя;

Высокая скорость вращения;

Чистота на рабочем месте;

Удобство при использовании пилы.

Комплектация: