Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
Арт. О00000012787
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1900
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Наклон пилы влево, град
|45
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Пила ВИХРЬ ПТ-255ПЛ относится к классу профессиональных торцовочных пил, применяемых для разделения, резки и обработки заготовок из древесины. Пила с прямым приводом отличается хорошей производительностью, большой скоростью вращения и точностью распила. Еще одним достоинством Вихря ПТ-255ПЛ стоит отметить прочность и комфорт при эксплуатации пилы: в комплекте к ней прилагается мешок, предназначенный для сбора пыли, щепок и опилок, появляющихся в процессе распиловки. Также у пилы имеется лазерный прицел, повышающий контролируемость инструмента, и протяжка, позволяющая делать в заготовках максимально ровные фигурные отверстия.
Преимущества пилы торцовочной Вихрь ПТ-255ПЛ:
- Точная работа;
- Безопасность при эксплуатации;
- Большая мощность двигателя;
- Высокая скорость вращения;
- Чистота на рабочем месте;
- Удобство при использовании пилы.
Комплектация:
- Ключи (2 шт.);
- Пылесборный мешок;
- Боковой упор;
- Зажимное устройство;
- Инструкция.