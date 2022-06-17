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Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
5.0
1
17 390 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296
    Арт. О00000012787
    5.0
    1
    Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296

      Торцовочная пила Вихрь ПТ-255ПЛ 1079296

      17 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000012787
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1900
      Наклон пилы влево, град
      		45
      Все характеристики
      17 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 560 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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      • Пила ВИХРЬ ПТ-255ПЛ относится к классу профессиональных торцовочных пил, применяемых для разделения, резки и обработки заготовок из древесины. Пила с прямым приводом отличается хорошей производительностью, большой скоростью вращения и точностью распила. Еще одним достоинством Вихря ПТ-255ПЛ стоит отметить прочность и комфорт при эксплуатации пилы: в комплекте к ней прилагается мешок, предназначенный для сбора пыли, щепок и опилок, появляющихся в процессе распиловки. Также у пилы имеется лазерный прицел, повышающий контролируемость инструмента, и протяжка, позволяющая делать в заготовках максимально ровные фигурные отверстия.

        Преимущества пилы торцовочной Вихрь ПТ-255ПЛ:

        • Точная работа;
        • Безопасность при эксплуатации;
        • Большая мощность двигателя;
        • Высокая скорость вращения;
        • Чистота на рабочем месте;
        • Удобство при использовании пилы.

        Комплектация:

        • Ключи (2 шт.);
        • Пылесборный мешок;
        • Боковой упор;
        • Зажимное устройство;
        • Инструкция.