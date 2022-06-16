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Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В (аккумулятор, зарядное устройство)
5.0
2
13 851 ₽
14 580 ₽
Аккумуляторные циркулярные пилы
    Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В (аккумулятор, зарядное устройство)
    Арт. О00000014220
    5.0
    2
    Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В (аккумулятор, зарядное устройство)

      Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В (аккумулятор, зарядное устройство)

      • -729 ₽
      13 851 ₽
      14 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014220
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество аккумуляторов в комплекте
      		1
      Напряжение аккумулятора, В
      		18
      Все характеристики

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      13 851 ₽
      14 580 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дисковая пила ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В 577.4.1.70 предназначена для поперечного, продольного и комбинированного пиления древесины, фанеры, ДСП, ОСП и т.д. Комплектуется литий-ионным аккумулятором.
        Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности.
        Функция блокировки шпинделя упрощает замену пильного диска.
        Литая опорная подошва из алюминиевого сплава и металлическая защита диска повышают точность распила и безопасность в эксплуатации.

        Преимущества

        • Мощная подсветка рабочей зоны
        • Удобные обрезиненные рукоятки
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Компактный размер и небольшой вес для удобства работы
        • Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
        • Специальная компоновка с размещением двигателя с редуктором справа, позволяющая наблюдать линию реза при выполнении работ
        • Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
        • Кейс для удобства хранения и переноски ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В 577.4.1.70