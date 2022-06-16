Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В (аккумулятор, зарядное устройство)
Арт. О00000014220
Аккумуляторная дисковая пила Интерскол ДПА-165/18В (аккумулятор, зарядное устройство)
Арт. О00000014220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество аккумуляторов в комплекте
|1
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Напряжение аккумулятора, В
|18
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- Аккумуляторная дисковая пила ИНТЕРСКОЛ ДПА-165/18В 577.4.1.70 предназначена для поперечного, продольного и комбинированного пиления древесины, фанеры, ДСП, ОСП и т.д. Комплектуется литий-ионным аккумулятором.
Бесщеточный двигатель способствует высокой производительности.
Функция блокировки шпинделя упрощает замену пильного диска.
Литая опорная подошва из алюминиевого сплава и металлическая защита диска повышают точность распила и безопасность в эксплуатации.
Преимущества
- Мощная подсветка рабочей зоны
- Удобные обрезиненные рукоятки
- Защита от непреднамеренного пуска
- Компактный размер и небольшой вес для удобства работы
- Экономичное использование ресурса аккумуляторных батарей за счет высокого КПД привода
- Специальная компоновка с размещением двигателя с редуктором справа, позволяющая наблюдать линию реза при выполнении работ
- Литий-ионная технология без эффекта памяти и саморазряда
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