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Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
4.5
2
20 159 ₽
28 830 ₽
Монтажные пилы
    Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
    Арт. О00000003932
    4.5
    2
    Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
    Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
    Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
    Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
    Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
      Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
      Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
      Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
      Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
      Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200

      Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200

      • -8 671 ₽
      20 159 ₽
      28 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000003932
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал обработки
      		металл
      Вес, кг
      		18
      Все характеристики
      • -8 671 ₽
      20 159 ₽
      28 830 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Bosch gco 14 24 j купить стоит для повседневной и профессиональной работы с металлом. Этот инструмент отличается крепкой и при этом компактной конструкцией, а также оборудован наилучшими компонентами, обеспечивающими долгий срок службы. Оснащенная нажимной пружиной в опускном механизме пилы, функциональной защитной муфтой и плавным запуском работы, машина отрезная Bosch gco 14 24 помогает разрезать трубы, арматуру и металлический профиль. Перечисленные детали устройства помогают мастеру меньше уставать при долгой и объемной работе. Благодаря механизму предохранения и мощному двигателю на 2,4 килоВатта, она неуязвима перед интенсивной эксплуатацией и не поддается перегрузкам. Также пила имеет большую опору с резиновым покрытием ножек, позволяя использовать установку на неровном рабочем месте.

        Преимущества монтажной пилы BOSCH GCO 14-24:

        • Устойчивость;
        • Высокая работоспособность;
        • Износостойкость;
        • Надежность;
        • Устойчивость;
        • Плавный пуск;
        • Эргономичная конструкция.

        Комплектация:

        • Отрезная машина по металлу;
        • Абразивный диск 355 мм;
        • Торцовый ключ;
        • Коробка.