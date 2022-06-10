Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал обработки
|металл
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Вес, кг
|18
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Bosch gco 14 24 j купить стоит для повседневной и профессиональной работы с металлом. Этот инструмент отличается крепкой и при этом компактной конструкцией, а также оборудован наилучшими компонентами, обеспечивающими долгий срок службы. Оснащенная нажимной пружиной в опускном механизме пилы, функциональной защитной муфтой и плавным запуском работы, машина отрезная Bosch gco 14 24 помогает разрезать трубы, арматуру и металлический профиль. Перечисленные детали устройства помогают мастеру меньше уставать при долгой и объемной работе. Благодаря механизму предохранения и мощному двигателю на 2,4 килоВатта, она неуязвима перед интенсивной эксплуатацией и не поддается перегрузкам. Также пила имеет большую опору с резиновым покрытием ножек, позволяя использовать установку на неровном рабочем месте.
Преимущества монтажной пилы BOSCH GCO 14-24:
- Устойчивость;
- Высокая работоспособность;
- Износостойкость;
- Надежность;
- Устойчивость;
- Плавный пуск;
- Эргономичная конструкция.
Комплектация:
- Отрезная машина по металлу;
- Абразивный диск 355 мм;
- Торцовый ключ;
- Коробка.