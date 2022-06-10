Монтажная пила Bosch GCO 14-24J 0.601.B37.200

Bosch gco 14 24 j купить стоит для повседневной и профессиональной работы с металлом. Этот инструмент отличается крепкой и при этом компактной конструкцией, а также оборудован наилучшими компонентами, обеспечивающими долгий срок службы. Оснащенная нажимной пружиной в опускном механизме пилы, функциональной защитной муфтой и плавным запуском работы, машина отрезная Bosch gco 14 24 помогает разрезать трубы, арматуру и металлический профиль. Перечисленные детали устройства помогают мастеру меньше уставать при долгой и объемной работе. Благодаря механизму предохранения и мощному двигателю на 2,4 килоВатта, она неуязвима перед интенсивной эксплуатацией и не поддается перегрузкам. Также пила имеет большую опору с резиновым покрытием ножек, позволяя использовать установку на неровном рабочем месте.

Преимущества монтажной пилы BOSCH GCO 14-24:

Устойчивость;

Высокая работоспособность;

Износостойкость;

Надежность;

Устойчивость;

Плавный пуск;

Эргономичная конструкция.

Комплектация: