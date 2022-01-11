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Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке
5.0
1
8 399 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке
    Арт. Ю00000031205
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке
    Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке
      Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке
      Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке

      Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке

      8 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000031205
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      8 399 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS 600079550 работает с металлом, древесиной, пластмассой и подобными материалами. Технология Ultra-M. Обеспечивается оптимальное использование энергии и сохранение продуктивности. Световая индикация. В процессе работы легко контролировать степень заряда батареи для своевременной зарядки. Встроенная подсветка. Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Тормоз двигателя. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.

        Преимущества

        • Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм
        • Очень короткая конструкция для универсального применения
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта
        • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы