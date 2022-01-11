Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Metabo PowerMaxx BS 600079550, в сумке

Преимущества

Регулируемый крутящий момент: 0,5 - 5 Нм

Очень короткая конструкция для универсального применения

Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без винтоверта

Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора

Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы

Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS 600079550 работает с металлом, древесиной, пластмассой и подобными материалами. Технология Ultra-M. Обеспечивается оптимальное использование энергии и сохранение продуктивности. Световая индикация. В процессе работы легко контролировать степень заряда батареи для своевременной зарядки. Встроенная подсветка. Вы сможете работать в условиях плохой освещенности и в местах, куда падает тень. Тормоз двигателя. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.