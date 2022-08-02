Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500
Арт. Х106720
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500 предназначена для сверления небольших отверстий, завинчивания саморезов и крепежных элементов. Быстрозажимной патрон обеспечивает экономию времени при замене насадок. Малый вес инструмента обеспечивает комфортную и неутомительную работу.
Преимущества
- Плавная регулировка скорости
- Небольшой вес
- Отсек для хранения бит
- Быстрозажимный патрон
- Наличие реверса
- Полноволновая (V)-электроника