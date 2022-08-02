Преимущества

Плавная регулировка скорости

Небольшой вес

Отсек для хранения бит

Быстрозажимный патрон

Наличие реверса

Полноволновая (V)-электроника

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500 предназначена для сверления небольших отверстий, завинчивания саморезов и крепежных элементов. Быстрозажимной патрон обеспечивает экономию времени при замене насадок. Малый вес инструмента обеспечивает комфортную и неутомительную работу.