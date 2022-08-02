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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500
    Арт. Х106720
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х106720
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 12 SP 602149500 предназначена для сверления небольших отверстий, завинчивания саморезов и крепежных элементов. Быстрозажимной патрон обеспечивает экономию времени при замене насадок. Малый вес инструмента обеспечивает комфортную и неутомительную работу.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости
        • Небольшой вес
        • Отсек для хранения бит
        • Быстрозажимный патрон
        • Наличие реверса
        • Полноволновая (V)-электроника