Преимущества

Надежный металлический редуктор

Возможность регулировки числа оборотов

Поддержание оборотов даже под нагрузкой

Обрезиненная рукоять для надежного хвата Crown CT13302MV

Дополнительная рукоять упрощает управление инструментом

Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены

Крепление полировальных насадок на липучке способствует их быстрой замене

Полировальная машина Crown CT13302MV подходит для обработки различных изделий и поверхностей. Имеет дополнительную рукоять для удобной работы двумя руками. Функция блокировки шпинделя позволяет быстро заменить оснастку. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, снижая риск его перегрева.