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Полировальная машина Crown CT13302MV
5.0
1
6 990 ₽
Полировальные машины
  • Персональная скидка
Полировальная машина Crown CT13302MV
Арт. О00000011074
5.0
1
Полировальная машина Crown CT13302MV
  • Персональная скидка

Полировальная машина Crown CT13302MV

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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000011074
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Крепление полировальных насадок
на липучке
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Полировальная машина Crown CT13302MV подходит для обработки различных изделий и поверхностей. Имеет дополнительную рукоять для удобной работы двумя руками. Функция блокировки шпинделя позволяет быстро заменить оснастку. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, снижая риск его перегрева.

    Преимущества

    • Надежный металлический редуктор
    • Возможность регулировки числа оборотов
    • Поддержание оборотов даже под нагрузкой
    • Обрезиненная рукоять для надежного хвата Crown CT13302MV
    • Дополнительная рукоять упрощает управление инструментом
    • Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены
    • Крепление полировальных насадок на липучке способствует их быстрой замене