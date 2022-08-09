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Полировальная машина Crown CT13302MV
Арт. О00000011074
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
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- Полировальная машина Crown CT13302MV подходит для обработки различных изделий и поверхностей. Имеет дополнительную рукоять для удобной работы двумя руками. Функция блокировки шпинделя позволяет быстро заменить оснастку. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, снижая риск его перегрева.
Преимущества
- Надежный металлический редуктор
- Возможность регулировки числа оборотов
- Поддержание оборотов даже под нагрузкой
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата Crown CT13302MV
- Дополнительная рукоять упрощает управление инструментом
- Легкий доступ к щеткам для их самостоятельной замены
- Крепление полировальных насадок на липучке способствует их быстрой замене