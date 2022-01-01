Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гладилка пластиковая Master Color 30-2010, 280 x 130 мм
440 ₽
Гладилки штукатурные
    Гладилка пластиковая Master Color 30-2010, 280 x 130 мм
    Арт. О00000025686
    Гладилка пластиковая Master Color 30-2010, 280 x 130 мм

      Гладилка пластиковая Master Color 30-2010, 280 x 130 мм

      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025686

      Характеристики

      Производитель
      		Master Color
      Страна производства
      		Польша
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		гладилка
      Форма шпателя
      		гладкая
      Все характеристики
      440 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пластиковая гладилка, 3 мм полотно, 280x130 мм MASTER COLOR 30-2010 имеет хорошую гибкость и прочность, подойдет для выравнивания швов и затирания небольших неровностей без значительных усилий со стороны мастера. Имеется удобная рукоятка.
        Внимание, иллюстративное фото. Представленная модель может отличаться.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость