Гладилка пластиковая Master Color 30-2010, 280 x 130 мм

Преимущества

Надежность

Износостойкость

Пластиковая гладилка, 3 мм полотно, 280x130 мм MASTER COLOR 30-2010 имеет хорошую гибкость и прочность, подойдет для выравнивания швов и затирания небольших неровностей без значительных усилий со стороны мастера. Имеется удобная рукоятка.иллюстративное фото. Представленная модель может отличаться.