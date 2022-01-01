Гладилка пластиковая Master Color 30-2010, 280 x 130 мм
Арт. О00000025686
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|гладилка
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Форма шпателя
|гладкая
- Пластиковая гладилка, 3 мм полотно, 280x130 мм MASTER COLOR 30-2010 имеет хорошую гибкость и прочность, подойдет для выравнивания швов и затирания небольших неровностей без значительных усилий со стороны мастера. Имеется удобная рукоятка.
Внимание, иллюстративное фото. Представленная модель может отличаться.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость