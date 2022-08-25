Карандаш строительный Stayer 0630-18 180 мм

Карандаш STAYER разметочный графитный – это карандаш, который используется при разметочных работах в сфере строительства. Данный карандаш оснащен грифелем прямоугольного профиля, что позволяет наносить разметочную линию нужной толщины. Является незаменимым аксессуаром при малярных работах для любого домашнего мастера и профессионала строителя. Карандаш подходит как для профессионального, так и для домашнего использования.