Карандаш строительный Stayer 0630-18 180 мм
Арт. Х153710607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|карандаш
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Цвет
|серый
- Карандаш STAYER разметочный графитный – это карандаш, который используется при разметочных работах в сфере строительства. Данный карандаш оснащен грифелем прямоугольного профиля, что позволяет наносить разметочную линию нужной толщины. Является незаменимым аксессуаром при малярных работах для любого домашнего мастера и профессионала строителя. Карандаш подходит как для профессионального, так и для домашнего использования.