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Карандаш строительный Stayer 0630-18 180 мм
5.0
1
25 ₽
Маркеры
    Карандаш строительный Stayer 0630-18 180 мм
    Арт. Х153710607
    5.0
    1
    Карандаш строительный Stayer 0630-18 180 мм

      Карандаш строительный Stayer 0630-18 180 мм

      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710607
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		карандаш
      Цвет
      		серый
      Все характеристики
      25 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Карандаш STAYER разметочный графитный – это карандаш, который используется при разметочных работах в сфере строительства. Данный карандаш оснащен грифелем прямоугольного профиля, что позволяет наносить разметочную линию нужной толщины. Является незаменимым аксессуаром при малярных работах для любого домашнего мастера и профессионала строителя. Карандаш подходит как для профессионального, так и для домашнего использования.