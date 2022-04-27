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Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80
5.0
2
1 029 ₽
1 560 ₽
Терки штукатурные
    Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80
    Арт. Х153710915
    5.0
    2
    Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80

      Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80

      • -531 ₽
      1 029 ₽
      1 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710915
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		терка
      Материал рукоятки
      		полиуретан
      Все характеристики
      • -531 ₽
      1 029 ₽
      1 560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полиуретановый полутерок 120x800 мм STAYER 0812-12-80 - это специальное приспособление для осуществления штукатурных работ - затирки, доводки, отштукатуривания различных поверхностей. Инструмент имеет повышенный рабочий ресурс, так как он изготовлен из износоустойчивого материала- полиуретана.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Большая длина - 80 см
        • Двойная рукоятка
        • Надежность
        • Для работы с большими поверхностями