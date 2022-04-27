Полутерок Stayer полиуретановый 120*800мм 0812-12-80

Преимущества

Долговечность

Большая длина - 80 см

Двойная рукоятка

Надежность

Для работы с большими поверхностями

Полиуретановый полутерок 120x800 мм STAYER 0812-12-80 - это специальное приспособление для осуществления штукатурных работ - затирки, доводки, отштукатуривания различных поверхностей. Инструмент имеет повышенный рабочий ресурс, так как он изготовлен из износоустойчивого материала- полиуретана.