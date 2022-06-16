Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)

Преимущества

Имеет высокий уровень нагрузки и стойкость к истиранию

Удобная ручка надежно скреплена с рабочей платформой

Используется для нанесения и распределения штукатурных смесей по поверхности, а также применяется для затирки и окончательной доводки оштукатуренных поверхностей во время проведения отделочных работ. Рабочая поверхность позволяет идеально выравнивать поверхность чуть подсохшего слоя штукатурки, затирая небольшие поры и неровности.