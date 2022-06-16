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Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)
5.0
2
210 ₽
Терки штукатурные
    Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)
    Арт. О00000000915
    5.0
    2
    Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)

      Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)

      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000000915
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		терка
      Материал рукоятки
      		полиуретан
      Все характеристики
      210 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используется для нанесения и распределения штукатурных смесей по поверхности, а также применяется для затирки и окончательной доводки оштукатуренных поверхностей во время проведения отделочных работ. Рабочая поверхность позволяет идеально выравнивать поверхность чуть подсохшего слоя штукатурки, затирая небольшие поры и неровности.

        Преимущества

        • Имеет высокий уровень нагрузки и стойкость к истиранию
        • Удобная ручка надежно скреплена с рабочей платформой