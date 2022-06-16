Полиуретановая терка T4P 1001003 (230x140 мм)
Арт. О00000000915
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|терка
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Материал рукоятки
|полиуретан
- Используется для нанесения и распределения штукатурных смесей по поверхности, а также применяется для затирки и окончательной доводки оштукатуренных поверхностей во время проведения отделочных работ. Рабочая поверхность позволяет идеально выравнивать поверхность чуть подсохшего слоя штукатурки, затирая небольшие поры и неровности.
Преимущества
- Имеет высокий уровень нагрузки и стойкость к истиранию
- Удобная ручка надежно скреплена с рабочей платформой