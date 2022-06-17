Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.) применяется для грубой подготовительной обработки различных оштукатуренных поверхностей. Преимущества Легко очищается простым выбиванием, что значительно повышает ее ресурс по сравнению с обычной наждачной бумагой Рекомендуется использовать совместно с ручными шлифовальщиками

