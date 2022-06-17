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Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)
5.0
2
165 ₽
Шлифовальные листы
    Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)
    Арт. Х130834517
    5.0
    2
    Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)

      Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)

      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х130834517
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		металл
      Все характеристики
      165 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.) применяется для грубой подготовительной обработки различных оштукатуренных поверхностей.

        Преимущества

      • Легко очищается простым выбиванием, что значительно повышает ее ресурс по сравнению с обычной наждачной бумагой
      • Рекомендуется использовать совместно с ручными шлифовальщиками