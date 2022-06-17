Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.)
Арт. Х130834517
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|металл
- Шлифовальная сетка Лакра Р80 2206080 (5 шт.) применяется для грубой подготовительной обработки различных оштукатуренных поверхностей.
Преимущества
- Легко очищается простым выбиванием, что значительно повышает ее ресурс по сравнению с обычной наждачной бумагой
- Рекомендуется использовать совместно с ручными шлифовальщиками