Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
Арт. Х1308713
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Вес, кг
|0.2
- Cетка абразивная Sturm 9011-02-A80 предназначена для ремонтных работ. Применяется для шлифовки поверхностей, это могут быть как строительные швы, так и поверхности после штукатурки. Сетка покрыта абразивным материалом, благодаря чему она отличается своей прочностью и водостойкостью. Сетка для шлифования обеспечивает высокую производительностью и эффективность обработки
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы