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Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
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Шлифовальные листы
    Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
    Арт. Х1308713
    Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
    Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
    Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
      Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
      Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.
      Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.

      Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308713

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Вес, кг
      		0.2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Cетка абразивная Sturm 9011-02-A80 предназначена для ремонтных работ. Применяется для шлифовки поверхностей, это могут быть как строительные швы, так и поверхности после штукатурки. Сетка покрыта абразивным материалом, благодаря чему она отличается своей прочностью и водостойкостью. Сетка для шлифования обеспечивает высокую производительностью и эффективность обработки

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы