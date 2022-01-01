Сетка абразивная Sturm 9011-02-А80 10шт.

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Cетка абразивная Sturm 9011-02-A80 предназначена для ремонтных работ. Применяется для шлифовки поверхностей, это могут быть как строительные швы, так и поверхности после штукатурки. Сетка покрыта абразивным материалом, благодаря чему она отличается своей прочностью и водостойкостью. Сетка для шлифования обеспечивает высокую производительностью и эффективность обработки