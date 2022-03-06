Абразивная сетка Sturm 9011-02-А120 (10 шт.)

Преимущества

Сетка покрыта абразивным материалом, благодаря чему она отличается своей прочностью и водостойкостью

Сетка для шлифования обеспечивает высокую производительностью и эффективность обработки

Cетка абразивная Sturm 9011-02-A120 предназначена для ремонтных работ. Применяется для шлифовки поверхностей, это могут быть как строительные швы, так и поверхности после штукатурки.