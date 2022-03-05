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Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.
5.0
2
Найти аналог
Шлифовальные листы
    Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.
    Арт. Х1308732
    5.0
    2
    Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.
    Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.
      Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.
      Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.

      Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1308732
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		шлифовальный лист
      Назначение по материалу
      		бетон, гипсокартон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Cетка абразивная Sturm 9011-02-A150 предназначена для ремонтных работ. Применяется для шлифовки поверхностей, это могут быть как строительные швы, так и поверхности после штукатурки

        Преимущества

        • Сетка покрыта абразивным материалом, благодаря чему она отличается своей прочностью и водостойкостью
        • Сетка для шлифования обеспечивает высокую производительностью и эффективность обработки