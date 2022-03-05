Абразивная сетка Sturm 9011-02-A150, 10 шт.
Арт. Х1308732
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|шлифовальный лист
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Назначение по материалу
|бетон, гипсокартон
- Cетка абразивная Sturm 9011-02-A150 предназначена для ремонтных работ. Применяется для шлифовки поверхностей, это могут быть как строительные швы, так и поверхности после штукатурки
Преимущества
- Сетка покрыта абразивным материалом, благодаря чему она отличается своей прочностью и водостойкостью
- Сетка для шлифования обеспечивает высокую производительностью и эффективность обработки