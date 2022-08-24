Пленка защитная Stayer Master, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12
Арт. Х130830327
Характеристики
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Производитель
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Толщина, мкм
|12
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Ширина, мм
|400
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Длина, мм
|1250
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Материал
|полиэтилен
- Укрывная пленка высокой прочности обеспечит прекрасную защиту от пыли, грязи, влаги и краски при проведении автопокрасочных, ремонтных и отделочных работ, а также различных работ на садовом участке. Благодаря особым прочностным свойствам, подходит для многократного применения. Изготовлена из полиэтилена низкого давления.