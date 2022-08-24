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Пленка защитная Stayer Master, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12
5.0
1
570 ₽
Пленки защитные
    Пленка защитная Stayer Master, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12
    Арт. Х130830327
    5.0
    1
    Пленка защитная Stayer Master, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12

      Пленка защитная Stayer Master, HDPE, 12 мкм, 4 х 12,5 м 1225-15-12

      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х130830327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Толщина, мкм
      		12
      Ширина, мм
      		400
      Длина, мм
      		1250
      Материал
      		полиэтилен
      Все характеристики
      570 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Укрывная пленка высокой прочности обеспечит прекрасную защиту от пыли, грязи, влаги и краски при проведении автопокрасочных, ремонтных и отделочных работ, а также различных работ на садовом участке. Благодаря особым прочностным свойствам, подходит для многократного применения. Изготовлена из полиэтилена низкого давления.