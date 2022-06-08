Преимущества

Небольшой вес CROWN CT10049 для удобства работы

Мощный двигатель для высокой производительности

Резьбовое крепление для простой смены оснастки

Воздушное охлаждение для надежности

Накладки на рукоятках для надежного хвата

Работа от бытовой сети 220В

Миксер предназначен для замешивания различных смесей. Миксер обладает электронным поддержанием оборотов под нагрузкой, обеспечивая равномерную работу не зависимо от плотности смеси. Регулировка оборотов позволит подобрать нужный режим а обрезиненные места хвата снижают нагрузку на кисть оператора. Двойная рукоятка с органами управления обеспечивает удобство работы. Наличие двух скоростей повышает функциональность инструмента, позволяя работать с различными материалами. Мощный двигатель отвечает за эффективность работы.