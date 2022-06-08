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Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
5.0
2
9 990 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
Арт. О00000003961
5.0
2
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
  • Персональная скидка
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт

Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт

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9 990 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003961
5.0
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
9 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Миксер предназначен для замешивания различных смесей. Миксер обладает электронным поддержанием оборотов под нагрузкой, обеспечивая равномерную работу не зависимо от плотности смеси. Регулировка оборотов позволит подобрать нужный режим а обрезиненные места хвата снижают нагрузку на кисть оператора. Двойная рукоятка с органами управления обеспечивает удобство работы. Наличие двух скоростей повышает функциональность инструмента, позволяя работать с различными материалами. Мощный двигатель отвечает за эффективность работы.

    Преимущества

    • Небольшой вес CROWN CT10049 для удобства работы
    • Мощный двигатель для высокой производительности
    • Резьбовое крепление для простой смены оснастки
    • Воздушное охлаждение для надежности
    • Накладки на рукоятках для надежного хвата
    • Работа от бытовой сети 220В