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Дрель-миксер Crown CT10049, 1100 Вт
Арт. О00000003961
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Миксер предназначен для замешивания различных смесей. Миксер обладает электронным поддержанием оборотов под нагрузкой, обеспечивая равномерную работу не зависимо от плотности смеси. Регулировка оборотов позволит подобрать нужный режим а обрезиненные места хвата снижают нагрузку на кисть оператора. Двойная рукоятка с органами управления обеспечивает удобство работы. Наличие двух скоростей повышает функциональность инструмента, позволяя работать с различными материалами. Мощный двигатель отвечает за эффективность работы.
Преимущества
- Небольшой вес CROWN CT10049 для удобства работы
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Резьбовое крепление для простой смены оснастки
- Воздушное охлаждение для надежности
- Накладки на рукоятках для надежного хвата
- Работа от бытовой сети 220В