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Миксер Crown CT10153
5.0
1
12 990 ₽
Строительные дрели-миксеры
  • Персональная скидка
Миксер Crown CT10153
Арт. О00000031140
5.0
1
Миксер Crown CT10153
  • Персональная скидка

Миксер Crown CT10153

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12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000031140
5.0
1

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Напряжение сети, В
220
Плавный пуск
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
12 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Миксер Crown CT10153 предназначен для смешивания различных строительных смесей и составов. Наличие двух скоростей повышает функциональность инструмента, позволяя работать с различными материалами. Двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Двойная рукоятка способствует удобному управлению инструментом. Держатель принадлежностей HEX-13 позволяет использовать принадлежности, имеющие соответствующий хвостовик, а также производить их быструю замену вручную

    Преимущества

    • Мешалки в комплекте
    • Мягкая накладка на рукоятке создает дополнительный комфорт
    • Ступенчатый регулятор скорости, с помощью которого легко выбрать диапазон числа оборотов
    • Фиксатор позволяет зафиксировать включатель/ выключатель во включенном положении - для удобства при продолжительных операциях
    • Ступенчатый регулятор скорости, с помощью которого можно выбрать диапазон числа оборотов, наилучшим образом подходящий для выполняемой работы