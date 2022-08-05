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Миксер Crown CT10153
Арт. О00000031140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Нет
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- Миксер Crown CT10153 предназначен для смешивания различных строительных смесей и составов. Наличие двух скоростей повышает функциональность инструмента, позволяя работать с различными материалами. Двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Двойная рукоятка способствует удобному управлению инструментом. Держатель принадлежностей HEX-13 позволяет использовать принадлежности, имеющие соответствующий хвостовик, а также производить их быструю замену вручную
Преимущества
- Мешалки в комплекте
- Мягкая накладка на рукоятке создает дополнительный комфорт
- Ступенчатый регулятор скорости, с помощью которого легко выбрать диапазон числа оборотов
- Фиксатор позволяет зафиксировать включатель/ выключатель во включенном положении - для удобства при продолжительных операциях
- Ступенчатый регулятор скорости, с помощью которого можно выбрать диапазон числа оборотов, наилучшим образом подходящий для выполняемой работы