Преимущества

Мешалки в комплекте

Мягкая накладка на рукоятке создает дополнительный комфорт

Ступенчатый регулятор скорости, с помощью которого легко выбрать диапазон числа оборотов

Фиксатор позволяет зафиксировать включатель/ выключатель во включенном положении - для удобства при продолжительных операциях

Ступенчатый регулятор скорости, с помощью которого можно выбрать диапазон числа оборотов, наилучшим образом подходящий для выполняемой работы

Миксер Crown CT10153 предназначен для смешивания различных строительных смесей и составов. Наличие двух скоростей повышает функциональность инструмента, позволяя работать с различными материалами. Двигатель мощностью 1600 Вт обеспечивает высокую производительность. Двойная рукоятка способствует удобному управлению инструментом. Держатель принадлежностей HEX-13 позволяет использовать принадлежности, имеющие соответствующий хвостовик, а также производить их быструю замену вручную