Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
Арт. О00000011645
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт предназначен для перемешивания сухих смесей и жидкостей при проведении строительных и отделочных работ. Благодаря увеличенной мощности двигателя можно перемешивать даже тяжелые растворы.
Преимущества
- Быстрый доступ к щеткам для удобства замены
- Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок
- Выход кабеля в сторону исключает попадание его в рабочую область
- Рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата
- Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт
- Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному редуктору