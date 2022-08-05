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Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
4.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
    Арт. О00000011645
    4.0
    1
    Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
    Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
    Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
    Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
      Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
      Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
      Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт
      Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт

      Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000011645
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт предназначен для перемешивания сухих смесей и жидкостей при проведении строительных и отделочных работ. Благодаря увеличенной мощности двигателя можно перемешивать даже тяжелые растворы.

        Преимущества

        • Быстрый доступ к щеткам для удобства замены
        • Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок
        • Выход кабеля в сторону исключает попадание его в рабочую область
        • Рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата 
        • Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт
        • Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному редуктору