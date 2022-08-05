Преимущества

Быстрый доступ к щеткам для удобства замены

Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок

Выход кабеля в сторону исключает попадание его в рабочую область

Рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата

Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт

Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному редуктору

Дрель-миксер Зубр МАСТЕР МР-1600-2, 1600 Вт предназначен для перемешивания сухих смесей и жидкостей при проведении строительных и отделочных работ. Благодаря увеличенной мощности двигателя можно перемешивать даже тяжелые растворы.