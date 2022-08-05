Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
Арт. О00000030065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Простой и надежный миксер для перемешивания растворов и смесей любого типа. Широкий диапазон скоростей перемешивания благодаря двухскоростному редуктору и электронной регулировке оборотов. Уверенное оперирование изделием за счет широко разнесенных рукояток с резиновым покрытием. Применение: для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости) при получении различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.) при установке сооответствующих насадок
Преимущества
- Для перемешивания растворов быстро и просто
- Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному передаточному механизму
- Металлический корпус редуктора обеспечивает бОльшую прочность и лучшее охлаждение
- Электронная регулировка числа оборотов позволяет начать перемешивание на минимальных оборотах и настраивать частоту вращения прямо в процессе работы
- Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок
- Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт
- Эргономичные рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата
- Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика для эффективного перемешивания
- Кнопка блокировки выключателя предохраняет от непреднамеренного пуска
- Быстрый доступ к щеткам для удобства замены
- Выход кабеля в сторону исключает попадание его в рабочую область
- Насадка сборной конструкции позволяет уменьшить габариты упаковки