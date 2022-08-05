Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2

Преимущества

Для перемешивания растворов быстро и просто

Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному передаточному механизму

Металлический корпус редуктора обеспечивает бОльшую прочность и лучшее охлаждение

Электронная регулировка числа оборотов позволяет начать перемешивание на минимальных оборотах и настраивать частоту вращения прямо в процессе работы

Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок

Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт

Эргономичные рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата

Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика для эффективного перемешивания

Кнопка блокировки выключателя предохраняет от непреднамеренного пуска

Быстрый доступ к щеткам для удобства замены

Выход кабеля в сторону исключает попадание его в рабочую область

Насадка сборной конструкции позволяет уменьшить габариты упаковки

Простой и надежный миксер для перемешивания растворов и смесей любого типа. Широкий диапазон скоростей перемешивания благодаря двухскоростному редуктору и электронной регулировке оборотов. Уверенное оперирование изделием за счет широко разнесенных рукояток с резиновым покрытием. Применение: для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости) при получении различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.) при установке сооответствующих насадок