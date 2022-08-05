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Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Арт. О00000030065
    5.0
    1
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
    Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2
      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2

      Строительный дрель-миксер Зубр МР-1400-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000030065
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Простой и надежный миксер для перемешивания растворов и смесей любого типа. Широкий диапазон скоростей перемешивания благодаря двухскоростному редуктору и электронной регулировке оборотов. Уверенное оперирование изделием за счет широко разнесенных рукояток с резиновым покрытием. Применение: для перемешивания компонентов (сухой смеси и жидкости) при получении различных строительных и отделочных материалов (бетона, штукатурки, плиточных и обойных клеев, дисперсных красок и т.д.) при установке сооответствующих насадок

        Преимущества

        • Для перемешивания растворов быстро и просто
        • Высокий крутящий момент для густых растворов или быстрое перемешивание жидких ЛКМ благодаря двухскоростному передаточному механизму
        • Металлический корпус редуктора обеспечивает бОльшую прочность и лучшее охлаждение
        • Электронная регулировка числа оборотов позволяет начать перемешивание на минимальных оборотах и настраивать частоту вращения прямо в процессе работы
        • Патрон М14 для установки наиболее распространенного типа насадок
        • Выступающие углы рукоятки защищают места хвата от контакта с грязью при опоре на грунт
        • Эргономичные рукоятки с противоскользящими покрытием для надежного хвата
        • Большая ширина и специальный профиль лопастей венчика для эффективного перемешивания
        • Кнопка блокировки выключателя предохраняет от непреднамеренного пуска
        • Быстрый доступ к щеткам для удобства замены
        • Выход кабеля в сторону исключает попадание его в рабочую область
        • Насадка сборной конструкции позволяет уменьшить габариты упаковки