Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт

Преимущества

Усовершенствованная конструкция

Двигатель устойчив к перегрузкам

Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки

Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы дрели-миксер Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗДМ-820 РМ

Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены

Реверс

Электронная регулировка оборотов

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Дрель-миксер Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗДМ-820 РМ - профессиональный инструмент с усовершенствованной конструкцией. Он используется для сверления отверстий в дереве, стали, кирпиче, а также для размешивания красок, бетона и различных растворов. Ключевой патрон способствует надежной фиксации оснастки. Дополнительная вращающаяся рукоятка обеспечивает комфортную работу