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Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
5.0
1
Найти аналог
Строительные дрели-миксеры
    Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
    Арт. Ю00000011616
    5.0
    1
    Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
    Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
    Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
    Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
    Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
      Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
      Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
      Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
      Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
      Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт

      Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Ю00000011616
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Дрель-миксер Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗДМ-820 РМ - профессиональный инструмент с усовершенствованной конструкцией. Он используется для сверления отверстий в дереве, стали, кирпиче, а также для размешивания красок, бетона и различных растворов. Ключевой патрон способствует надежной фиксации оснастки. Дополнительная вращающаяся рукоятка обеспечивает комфортную работу

        Преимущества

        • Усовершенствованная конструкция
        • Двигатель устойчив к перегрузкам
        • Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
        • Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы дрели-миксер Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗДМ-820 РМ
        • Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
        • Реверс
        • Электронная регулировка оборотов
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ