Строительная дрель-миксер Зубр Профессионал ЗДМ-820 РМ, 820 Вт
Арт. Ю00000011616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Дрель-миксер Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗДМ-820 РМ - профессиональный инструмент с усовершенствованной конструкцией. Он используется для сверления отверстий в дереве, стали, кирпиче, а также для размешивания красок, бетона и различных растворов. Ключевой патрон способствует надежной фиксации оснастки. Дополнительная вращающаяся рукоятка обеспечивает комфортную работу
Преимущества
- Усовершенствованная конструкция
- Двигатель устойчив к перегрузкам
- Ключевой патрон - для надежной фиксации оснастки
- Металлический корпус редуктора - для долгого срока службы дрели-миксер Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ЗДМ-820 РМ
- Легкий доступ к щеткам - для самостоятельной их замены
- Реверс
- Электронная регулировка оборотов
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ