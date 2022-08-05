Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт
Арт. 77777Х106384
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Электрический ручной миксер ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 - инструмент профессионального назначения для приготовления строительных смесей различной вязкости и состава. Мощная высокопроизводительная модель. Работая двумя насадками одновременно, перемешивает до 170 литров за одно применение. Это удобное приспособление с интуитивно понятным управлением и фиксацией кнопки пуска для снижения утомляемости при выполнении длительных работ.
Преимущества
- Усиленная металлическая крыльчатка насадки отлично перемешивает различные типы строительных смесей - песок с гравием, лак, краску, растворы бетона, клеевые растворы
- Рукоятка имеет противоскользящую накладку, обеспечивающую удобный хват
- Тип патрона - быстрозажимной. Замена насадок потребует немного времени
- Корпус редуктора электрического ручного миксера ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 - металлический, не деформируется от удара или случайного падения инструмента
- Высокая производительность - перемешивает 170 литров
- Перемешивание без разбрызгивания
- Интуитивно понятное управление
- Снижение утомляемости - фиксация кнопки пуска
- Универсальное применение
- Длительное использование