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Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт
    Арт. 77777Х106384
    5.0
    1
    Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт
    Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт
      Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт
      Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт

      Дрель-миксер Зубр Эксперт ЗМР-1350Э-2, 1350 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. 77777Х106384
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический ручной миксер ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 - инструмент профессионального назначения для приготовления строительных смесей различной вязкости и состава. Мощная высокопроизводительная модель. Работая двумя насадками одновременно, перемешивает до 170 литров за одно применение. Это удобное приспособление с интуитивно понятным управлением и фиксацией кнопки пуска для снижения утомляемости при выполнении длительных работ.

        Преимущества

        • Усиленная металлическая крыльчатка насадки отлично перемешивает различные типы строительных смесей - песок с гравием, лак, краску, растворы бетона, клеевые растворы
        • Рукоятка имеет противоскользящую накладку, обеспечивающую удобный хват
        • Тип патрона - быстрозажимной. Замена насадок потребует немного времени
        • Корпус редуктора электрического ручного миксера ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 - металлический, не деформируется от удара или случайного падения инструмента
        • Высокая производительность - перемешивает 170 литров
        • Перемешивание без разбрызгивания
        • Интуитивно понятное управление
        • Снижение утомляемости - фиксация кнопки пуска
        • Универсальное применение
        • Длительное использование