Преимущества

Усиленная металлическая крыльчатка насадки отлично перемешивает различные типы строительных смесей - песок с гравием, лак, краску, растворы бетона, клеевые растворы

Рукоятка имеет противоскользящую накладку, обеспечивающую удобный хват

Тип патрона - быстрозажимной. Замена насадок потребует немного времени

Корпус редуктора электрического ручного миксера ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 - металлический, не деформируется от удара или случайного падения инструмента

Высокая производительность - перемешивает 170 литров

Перемешивание без разбрызгивания

Интуитивно понятное управление

Снижение утомляемости - фиксация кнопки пуска

Универсальное применение

Длительное использование

Электрический ручной миксер ЗУБР ЭКСПЕРТ ЗМР-1350Э-2 - инструмент профессионального назначения для приготовления строительных смесей различной вязкости и состава. Мощная высокопроизводительная модель. Работая двумя насадками одновременно, перемешивает до 170 литров за одно применение. Это удобное приспособление с интуитивно понятным управлением и фиксацией кнопки пуска для снижения утомляемости при выполнении длительных работ.