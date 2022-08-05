Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
Арт. О00000033666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103 оснащен мощным мотором, который обеспечивает высокую производительность и скорость перемешивания смеси. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует устойчивость в механическим повреждениям в течение всего срока службы. Для надежного и удобного захвата без проскальзывания рук в конструкции изделия предусматриваются две рукоятки эргономичной формы
Преимущества
- Ограничение пускового тока (плавный пуск)
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
- Односкоростной редуктор
- Электронная регулировка оборотов шпинделя
- Внутренняя резьба шпинделя М14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок
- Выключатель с фиксацией во включенном состоянии