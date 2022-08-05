Преимущества

Ограничение пускового тока (плавный пуск)

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением

Односкоростной редуктор

Электронная регулировка оборотов шпинделя

Внутренняя резьба шпинделя М14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок

Выключатель с фиксацией во включенном состоянии

Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103 оснащен мощным мотором, который обеспечивает высокую производительность и скорость перемешивания смеси. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует устойчивость в механическим повреждениям в течение всего срока службы. Для надежного и удобного захвата без проскальзывания рук в конструкции изделия предусматриваются две рукоятки эргономичной формы