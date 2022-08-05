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Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
5.0
1
5 600 ₽
6 400 ₽
Строительные дрели-миксеры
    Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
    Арт. О00000033666
    5.0
    1
    Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
    Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
    Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
    Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
    Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
      Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
      Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
      Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
      Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103
      Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103

      Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103

      • -800 ₽
      5 600 ₽
      6 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033666
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -800 ₽
      5 600 ₽
      6 400 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Миксер Энкор МЭ-1200Э 50103 оснащен мощным мотором, который обеспечивает высокую производительность и скорость перемешивания смеси. Корпус редуктора изготавливается из алюминиевого литья под давлением, что гарантирует устойчивость в механическим повреждениям в течение всего срока службы. Для надежного и удобного захвата без проскальзывания рук в конструкции изделия предусматриваются две рукоятки эргономичной формы

        Преимущества

        • Ограничение пускового тока (плавный пуск)
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением
        • Односкоростной редуктор
        • Электронная регулировка оборотов шпинделя
        • Внутренняя резьба шпинделя М14, унифицированная с большинством резьбовых сменных насадок
        • Выключатель с фиксацией во включенном состоянии