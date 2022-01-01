Биметаллическая коронка Практика 035-967, 35 мм
Арт. О00000024263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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min диаметр, мм
|35
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max диаметр, мм
|35
- Предназначены для сверления сквозных отверстий большого диаметра в листовом металле, пластике, ДСП, дереве, гипсокартоне. Используются при установке сантехнических и вентиляционных труб, проводке коммуникаций, монтаже розеток и выключателей, установке замков в деревянные и металлические двери.
Преимущества
- Обеспечивают высокую скорость сверления и ресурс
- Режущие зубья изготовлены из быстрорежущей стали легированной кобальтом