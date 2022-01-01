Коронка Практика 918-955, по дереву

Преимущества

Изготовлена из углеродистой инструментальной стали

Твердость режущих зубьев HRC 40-48

Коронка HCS Мастер ПРАКТИКА 918-795 предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике. Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-740 необходимо приобретать отдельно. Данная коронка не подходит для сверления металла!