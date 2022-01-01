Коронка Практика 918-955, по дереву
Арт. О00000024252
Характеристики
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Производитель
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Алмазная
|Нет
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Тип упаковки
|блистер
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min диаметр, мм
|102
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max диаметр, мм
|102
- Коронка HCS Мастер ПРАКТИКА 918-795 предназначена для грубого быстрого сверления отверстий в древесине, фанере, ДСП, гипсокартоне, пластике. Не подходит для сверления металла. Адаптер для крепления коронки арт. 918-740 необходимо приобретать отдельно. Данная коронка не подходит для сверления металла!
Преимущества
- Изготовлена из углеродистой инструментальной стали
- Твердость режущих зубьев HRC 40-48