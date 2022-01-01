Преимущества

Набор для установки замков «ПРАКТИКА» сверлит отверстия как с торца, так и с боковой части дверного полотна

Все элементы комплекта созданы из прочного нержавеющего материала — металлических сплавов

Набор для установки замков ПРАКТИКА Мастер 038-005: коронка 50х20 мм, перовое сверло 23 мм. С помощью такого инструмента упрощается процесс врезания замков в деревянные полотна любой породы. Их можно установить в межкомнатную или входную дверь. Бурение щели происходит под ригель замка, если используется сверло, или под ручку, если используется коронка габаритами 50х20 мм. Изделие не гнется, не деформируется под воздействием высоких механических нагрузок, перепадов температуры, устойчиво к коррозии.