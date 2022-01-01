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Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
255 ₽
Наборы коронок по дереву
    Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
    Арт. О00000024447
    Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
    Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
    Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
      Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
      Набор для установки замков Практика Мастер 038-005
      Набор для установки замков Практика Мастер 038-005

      Набор для установки замков Практика Мастер 038-005

      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024447

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.4
      Алмазная
      		Нет
      Все характеристики
      255 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор для установки замков ПРАКТИКА Мастер 038-005: коронка 50х20 мм, перовое сверло 23 мм. С помощью такого инструмента упрощается процесс врезания замков в деревянные полотна любой породы. Их можно установить в межкомнатную или входную дверь. Бурение щели происходит под ригель замка, если используется сверло, или под ручку, если используется коронка габаритами 50х20 мм.   Изделие не гнется, не деформируется под воздействием высоких механических нагрузок, перепадов температуры, устойчиво к коррозии.

        Преимущества

        • Набор для установки замков «ПРАКТИКА» сверлит отверстия как с торца, так и с боковой части дверного полотна
        • Все элементы комплекта созданы из прочного нержавеющего материала — металлических сплавов