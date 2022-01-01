Биметаллическая коронка Практика 035-929, 22 мм

Преимущества

Обеспечивают высокую скорость сверления и ресурс

Режущие зубья изготовлены из быстрорежущей стали легированной кобальтом

Предназначены для сверления сквозных отверстий большого диаметра в листовом металле, пластике, ДСП, дереве, гипсокартоне. Используются при установке сантехнических и вентиляционных труб, проводке коммуникаций, монтаже розеток и выключателей, установке замков в деревянные и металлические двери.