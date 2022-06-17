Алмазная коронка по керамограниту Практика Эксперт 035-127 (65 мм)

Преимущества

Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 65 мм

Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления

Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды

Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича.