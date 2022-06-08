Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)

Преимущества

Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды

Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления



Рабочая длина: 30 мм

Диаметр: 30 мм

Диаметр хвостовика: 10 мм

Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича. Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 30 мм