Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)
Арт. 9013632118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип упаковки
|блистер
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max диаметр, мм
|30
- Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича. Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 30 мм
Преимущества
- Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды
- Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления
- Рабочая длина: 30 мм
- Диаметр: 30 мм
- Диаметр хвостовика: 10 мм