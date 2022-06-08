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Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)
5.0
2
1 685 ₽
Коронки по керамограниту
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)
    Арт. 9013632118
    5.0
    2
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)
    Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)
      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)

      Алмазная коронка по керамограниту Практика 035-080 (30 мм, 1 шт.)

      1 685 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013632118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		30
      Все характеристики
      1 685 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича. Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 30 мм

        Преимущества

        • Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды
        • Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления
        • Рабочая длина: 30 мм
        • Диаметр: 30 мм
        • Диаметр хвостовика: 10 мм