Коронка алмазная Практика "Профи" 917-507, по керамограниту

Преимущества

Аксессуар надежно крепится к электроинструменту с помощью трехгранного хвостовика

Сверло с алмазными сегментами необходимо при работе с самыми прочными материалами

Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-507 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.