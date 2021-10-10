Коронка алмазная Практика "Профи" 917-507, по керамограниту
Арт. О00000024273
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип упаковки
|блистер
|
min диаметр, мм
|6
- Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-507 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.
Преимущества
- Аксессуар надежно крепится к электроинструменту с помощью трехгранного хвостовика
- Сверло с алмазными сегментами необходимо при работе с самыми прочными материалами