Коронка алмазная Практика "Профи" 917-514, по керамограниту
Арт. О00000024274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Длина, мм
|65
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Тип упаковки
|блистер
- Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-514 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.
Преимущества
- Данная модель выполнена из качественных материалов и не подвержена износу
- При сверлении нельзя применять ударный режим