Коронка алмазная Практика "Профи" 917-521, по керамограниту

Преимущества

Коронка Практика "Профи" 917-521 имеет диаметр 10 мм

Упаковка инструмента – блистер, имеющий отверстие для подвешивания

Коронка алмазная ПРАКТИКА 917-521 предназначена для дрелей. Применяется для сверления отверстий в керамограните, керамической плитке и изделиях из керамики. Ограниченно подходит для сверления толстого стекла. Работать коронкой необходимо в безударном режиме сверления и с охлаждением водой. Рекомендуется ограничивать скорость подачи и частоту оборотов во избежание перегрева коронки.