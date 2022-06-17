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Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)
5.0
2
2 460 ₽
Коронки по керамограниту
    Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)
    Арт. Ю00000022644
    5.0
    2
    Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)
    Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)
      Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)
      Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)

      Коронка алмазная "Эксперт" по керамограниту 776-164 (45 мм)

      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022644
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, мм
      		77
      Тип упаковки
      		блистер
      Все характеристики
      2 460 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка алмазная Практика Эксперт используется при сверлении керамогранита. Кроме этого, может применяться совместно с дрелями во время работ со стеклом и облицовочной плиткой - достаточно хрупких типов поверхностей. Также подходит для обработки бетона и кирпича.

        Преимущества

        •  Представляет собой трубчатое сверло с рабочим диаметром 45 мм
        • Данная коронка подходит исключительно для безударного сверления
        • Рекомендуется во время рабочего процесса охлаждать ее при помощи холодной воды