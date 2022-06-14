Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)

Преимущества

Корпус коронки изготовлен из углеродистой, а режущая часть из быстрорежущей стали

Зубья монтируются на основание методом электросварки

Отверстия получаются точными и чистыми

Биметаллическая коронка Matrix 72451 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Применяется с дрелями, легкими перфораторами и со стационарными станками в безударном режиме. Предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, пластике и прочих материалах. Коронка используется в комплекте с хвостовиком. Хвостовик в комплект поставки не входит.