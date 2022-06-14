Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
Арт. 901622569
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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max диаметр, мм
|51
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Материал
|углеродистая сталь
- Биметаллическая коронка Matrix 72451 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Применяется с дрелями, легкими перфораторами и со стационарными станками в безударном режиме. Предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, пластике и прочих материалах. Коронка используется в комплекте с хвостовиком. Хвостовик в комплект поставки не входит.
Преимущества
- Корпус коронки изготовлен из углеродистой, а режущая часть из быстрорежущей стали
- Зубья монтируются на основание методом электросварки
- Отверстия получаются точными и чистыми