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Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
5.0
3
390 ₽
Коронки по дереву
    Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
    Арт. 901622569
    5.0
    3
    Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
    Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)
      Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)

      Биметаллическая коронка Matrix 72451 (51 мм)

      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 901622569
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      max диаметр, мм
      		51
      Материал
      		углеродистая сталь
      Все характеристики
      390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Биметаллическая коронка Matrix 72451 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Применяется с дрелями, легкими перфораторами и со стационарными станками в безударном режиме. Предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, пластике и прочих материалах. Коронка используется в комплекте с хвостовиком. Хвостовик в комплект поставки не входит.

        Преимущества

        • Корпус коронки изготовлен из углеродистой, а режущая часть из быстрорежущей стали
        • Зубья монтируются на основание методом электросварки
        • Отверстия получаются точными и чистыми