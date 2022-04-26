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Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
5.0
2
1 338 ₽
1 730 ₽
Коронки по металлу
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Арт. X1317120751
    5.0
    2
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
    Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)
      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)

      Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)

      • -392 ₽
      1 338 ₽
      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120751
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		блистер
      max диаметр, мм
      		32
      Все характеристики
      • -392 ₽
      1 338 ₽
      1 730 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная коронка Bosch 2608584788 предназначена для работ по листовому металлу. Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость. Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться.

        Преимущества

        • Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу
        • Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change
        • Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение