Коронка Bosch Sheet-Metal 2.608.584.788 (32 мм)

Преимущества

Геометрия зубьев (Vario) способствует быстрому и точному пилу

Центрирующее сверло и коронка легко и быстро фиксируются, а при необходимости и извлекаются, благодаря использованию переходника Power Change

Для качественного сверления необходимо верно выбирать частоту вращения и вовремя производить охлаждение

Пильная коронка Bosch 2608584788 предназначена для работ по листовому металлу. Изготовлена из HSS-Bimetall с содержанием 8% кобальта (Со), что обеспечивает долгий срок службы и износостойкость. Особенностью данной коронки является наличие пружины, которая выталкивает вырезанный диск из зоны обработки. Рабочая поверхность остается не поврежденной, так как предохранительный стопор не дает коронке провалиться.