Коронка Bosch Progressor 2.608.584.664 (152 мм)

Преимущества

Для усиления захвата и быстрого выброса опилок коронка обладает прогрессивным расположением зубьев

Данная оснастка износостойкая и имеет долгий срок службы, так как изготовлена из биметалла с содержанием кобальта 8%

Для увеличения срока службы и качества сверления необходимо правильно выбирать частоту вращения и охлаждения

Посадочный диаметр 6 дюймов

Пильная коронка BOSCH 2.608.584.664 применяется совместно с ударными дрелями, а при применении переходника - и с перфораторами. Идеально подходит для работ по легированному и нелегированному алюминию, стали, чугуну, цветному металлу. Можно работать также и по древесине, ламинату, полимерам.