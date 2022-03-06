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Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.664, 9x120 мм
5.0
2
266 ₽
Сверла по бетону
    Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.664, 9x120 мм
    Арт. 901363342
    5.0
    2
    Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.664, 9x120 мм

      Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.664, 9x120 мм

      266 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 901363342
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		10
      Все характеристики
      266 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сверло используется совместно с ударными дрелями. Производительность сверления данной оснасткой очень высокая, так как особая форма спирали, имеющая U-образную подающую канавку, снижает засорение пылью. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло устойчиво к изгибу и служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель