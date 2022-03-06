Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.664, 9x120 мм

Сверло используется совместно с ударными дрелями. Производительность сверления данной оснасткой очень высокая, так как особая форма спирали, имеющая U-образную подающую канавку, снижает засорение пылью. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло устойчиво к изгибу и служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель