Сверло по бетону Bosch SILVER PERCUSSION 2.608.597.664, 9x120 мм
Арт. 901363342
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Количество предметов, шт
|1
|
Диаметр, мм
|10
- Сверло используется совместно с ударными дрелями. Производительность сверления данной оснасткой очень высокая, так как особая форма спирали, имеющая U-образную подающую канавку, снижает засорение пылью. Острие защищено от разрушения твердосплавным наконечником, закрепленным по ширине и глубине. Данное ударопрочное сверло устойчиво к изгибу и служит очень долго. Работают им по бетону, кирпичной кладке, известняку, природному и искусственному камню, например, когда необходимо вставить дюбель