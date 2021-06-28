Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26

Дрель шуруповерт аккумуляторная ДА-12Л-2КА Вихрь это идеальный выбор для домашнего пользования. Эта шустрая, маневренная дрель справится с закреплением или откручиванием метиза без прикладывания лишних усилий. Прорезиненная поверхность рукояти обеспечивает минимальное скольжение, защищает от удара током. Два литий-ионных мотора позволяют работать быстро и эффективно, а отсутствие проводов хорошо сказывается на портативности инструмента Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26 1.5 ач. Наличие подсветки, установленной возле быстрозажимного шуруповертного патрона, облегчает сверление в плохо освещенных помещениях. Быстрозаряжаемую - всего за один час - дрель ДШВ Вихрь ДА-12Л-2КА купить стоит и ради комфортного механизма управления частотой вращения, благодаря которой можно выбрать идеальный режим для конкретного случая. У шуруповерта есть и функция реверса, специально для отвинчивания крепежей.

Преимущества дрели шуруповерта Вихрь ДА-12Л-2КА

Идеальная управляемость

Отсутствие кабелей

Имеет защиту от перегрузки для долгого срока службы

Встроенный реверс

Два аккумулятора для максимальной мощности

Быстрая зарядка

Удобно лежит в руке

Комплектация