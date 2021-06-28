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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
4.0
1
3 190 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Арт. О00000016467
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26

      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016467
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Дрель шуруповерт аккумуляторная ДА-12Л-2КА Вихрь это идеальный выбор для домашнего пользования. Эта шустрая, маневренная дрель справится с закреплением или откручиванием метиза без прикладывания лишних усилий. Прорезиненная поверхность рукояти обеспечивает минимальное скольжение, защищает от удара током. Два литий-ионных мотора позволяют работать быстро и эффективно, а отсутствие проводов хорошо сказывается на портативности инструмента Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26 1.5 ач. Наличие подсветки, установленной возле быстрозажимного шуруповертного патрона, облегчает сверление в плохо освещенных помещениях. Быстрозаряжаемую - всего за один час - дрель ДШВ Вихрь ДА-12Л-2КА купить стоит и ради комфортного механизма управления частотой вращения, благодаря которой можно выбрать идеальный режим для конкретного случая. У шуруповерта есть и функция реверса, специально для отвинчивания крепежей.

        Преимущества дрели шуруповерта Вихрь ДА-12Л-2КА

        • Идеальная управляемость
        • Отсутствие кабелей
        • Имеет защиту от перегрузки для долгого срока службы
        • Встроенный реверс
        • Два аккумулятора для максимальной мощности
        • Быстрая зарядка
        • Удобно лежит в руке

        Комплектация

        • Дрель-шуруповерт
        • 2 аккумулятора
        • Адаптер питания
        • Инструкция
        • Кейс