Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Дрель шуруповерт аккумуляторная ДА-12Л-2КА Вихрь это идеальный выбор для домашнего пользования. Эта шустрая, маневренная дрель справится с закреплением или откручиванием метиза без прикладывания лишних усилий. Прорезиненная поверхность рукояти обеспечивает минимальное скольжение, защищает от удара током. Два литий-ионных мотора позволяют работать быстро и эффективно, а отсутствие проводов хорошо сказывается на портативности инструмента Вихрь ДА-12Л-2КА 72/14/26 1.5 ач. Наличие подсветки, установленной возле быстрозажимного шуруповертного патрона, облегчает сверление в плохо освещенных помещениях. Быстрозаряжаемую - всего за один час - дрель ДШВ Вихрь ДА-12Л-2КА купить стоит и ради комфортного механизма управления частотой вращения, благодаря которой можно выбрать идеальный режим для конкретного случая. У шуруповерта есть и функция реверса, специально для отвинчивания крепежей.
Преимущества дрели шуруповерта Вихрь ДА-12Л-2КА
- Идеальная управляемость
- Отсутствие кабелей
- Имеет защиту от перегрузки для долгого срока службы
- Встроенный реверс
- Два аккумулятора для максимальной мощности
- Быстрая зарядка
- Удобно лежит в руке
Комплектация
- Дрель-шуруповерт
- 2 аккумулятора
- Адаптер питания
- Инструкция
- Кейс