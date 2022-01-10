Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
Арт. О00000013011
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-12-2К 72/14/2 позволяет не только закручивать шурупы, но и выполнять отверстия в металле и древесине. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять рабочую оснастку. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента в руке во время работы, исключая выскальзывание. Функция реверса предусмотрена для быстрого изъятия сверла из материала в случае застревания, выкручивания шурупов и ослабления крепежа. С помощью регулировки частоты вращения инструмент можно настроить под необходимую толщину материала. В комплект поставки входят два аккумулятора.
Преимущества
- Надежный Li-lon аккумулятор
- Максимальная скорость: 1250 об/мин
- Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
- Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
- Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
- Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки инструмента