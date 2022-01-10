Преимущества

Надежный Li-lon аккумулятор

Максимальная скорость: 1250 об/мин

Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания

Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса

Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ

Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки инструмента

Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-12-2К 72/14/2 позволяет не только закручивать шурупы, но и выполнять отверстия в металле и древесине. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять рабочую оснастку. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента в руке во время работы, исключая выскальзывание. Функция реверса предусмотрена для быстрого изъятия сверла из материала в случае застревания, выкручивания шурупов и ослабления крепежа. С помощью регулировки частоты вращения инструмент можно настроить под необходимую толщину материала. В комплект поставки входят два аккумулятора.