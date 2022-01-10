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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
5.0
1
3 290 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Арт. О00000013011
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-12-2К 72/14/2

      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013011
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      3 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт ВИХРЬ ДА-12-2К 72/14/2 позволяет не только закручивать шурупы, но и выполнять отверстия в металле и древесине. Быстрозажимной патрон позволяет легко менять рабочую оснастку. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание инструмента в руке во время работы, исключая выскальзывание. Функция реверса предусмотрена для быстрого изъятия сверла из материала в случае застревания, выкручивания шурупов и ослабления крепежа. С помощью регулировки частоты вращения инструмент можно настроить под необходимую толщину материала. В комплект поставки входят два аккумулятора.

        Преимущества

        • Надежный Li-lon аккумулятор
        • Максимальная скорость: 1250 об/мин
        • Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания
        • Для легкого выворачивания крепежа, инструмент оснащен функцией реверса
        • Двухскоростной редуктор для удобства ведения различных работ
        • Кейс в комплекте - для удобства хранения и транспортировки инструмента