Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
Арт. О00000035619
Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
Арт. О00000035619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Комплектация
|коробка
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Материал корпуса
|пластик
- Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр ст125-20мшэа используется для выравнивания поверхностей. Модель оснащена индикатором уровня заряда. Осуществляется быстрая смена рабочих округов, благодаря креплению на липучке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Система пылеудаления для поддержания чистоты на рабочей поверхности
- Прорезиненная рукоять для надежного захвата Ставр ст125-20мшэа
- Индикатор уровня заряда