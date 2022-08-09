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Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
5.0
1
2 234 ₽
3 010 ₽
Аккумуляторные орбитальные шлифмашины
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Арт. О00000035619
    5.0
    1
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
    Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)
      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)

      Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)

      • -776 ₽
      2 234 ₽
      3 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000035619
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Комплектация
      		коробка
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      • -776 ₽
      2 234 ₽
      3 010 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр ст125-20мшэа используется для выравнивания поверхностей. Модель оснащена индикатором уровня заряда. Осуществляется быстрая смена рабочих округов, благодаря креплению на липучке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Система пылеудаления для поддержания чистоты на рабочей поверхности
        • Прорезиненная рукоять для надежного захвата Ставр ст125-20мшэа
        • Индикатор уровня заряда