Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр МШЭА-125/20 (без АКБ и ЗУ)

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Система пылеудаления для поддержания чистоты на рабочей поверхности

Прорезиненная рукоять для надежного захвата Ставр ст125-20мшэа

Индикатор уровня заряда

Шлифовальная эксцентриковая аккумуляторная машина Ставр ст125-20мшэа используется для выравнивания поверхностей. Модель оснащена индикатором уровня заряда. Осуществляется быстрая смена рабочих округов, благодаря креплению на липучке. Встроенная система пылеудаления сохраняет чистоту на рабочей поверхности.