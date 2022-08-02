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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Арт. О00000040662
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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Арт. О00000040662
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|30
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
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- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 119Li 180301119 применяется для работ с крепежом и сверления отверстий. Регулировка частоты вращения помогает оптимально настроить дрель в зависимости от вида работ и типа материала. Яркая подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности. Накладки ExtraGrip на корпусе обеспечивают надежный хват и комфортную работу. Индикатор заряда батареи помогает контролировать время до разряда батареи. Для удобства хранения и транспортировки дрель поставляется в кейсе.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Регулировка положений крутящего момента – выбор точных настроек для различных работ
- Быстрозажимной патрон – замена оснастки без дополнительного инструмента
- Функция реверса – легкое выведение застрявшего в материале сверла
- Яркая подсветка – комфортная работа в условиях плохой освещенности
- Два аккумулятора в комплекте PATRIOT BR 119Li 180301119 – для продолжительных работ без простоев
- Кейс в комплекте – безопасное хранение и транспортировка инструмента