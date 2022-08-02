Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В

Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Регулировка положений крутящего момента – выбор точных настроек для различных работ

Быстрозажимной патрон – замена оснастки без дополнительного инструмента

Функция реверса – легкое выведение застрявшего в материале сверла

Яркая подсветка – комфортная работа в условиях плохой освещенности

Два аккумулятора в комплекте PATRIOT BR 119Li 180301119 – для продолжительных работ без простоев

Кейс в комплекте – безопасное хранение и транспортировка инструмента

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 119Li 180301119 применяется для работ с крепежом и сверления отверстий. Регулировка частоты вращения помогает оптимально настроить дрель в зависимости от вида работ и типа материала. Яркая подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности. Накладки ExtraGrip на корпусе обеспечивают надежный хват и комфортную работу. Индикатор заряда батареи помогает контролировать время до разряда батареи. Для удобства хранения и транспортировки дрель поставляется в кейсе.