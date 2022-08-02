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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
5.0
1
4 090 ₽
4 630 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Арт. О00000040662
5.0
1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
  • Персональная скидка
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В
Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В

Дрель-шуруповерт аккумуляторная Patriot BR 119Li 180301119, 12В

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  • -540 ₽
4 090 ₽
4 630 ₽
за штуку
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    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040662
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
30
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -540 ₽
4 090 ₽
4 630 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 119Li 180301119 применяется для работ с крепежом и сверления отверстий. Регулировка частоты вращения помогает оптимально настроить дрель в зависимости от вида работ и типа материала. Яркая подсветка позволяет работать в условиях плохой освещенности. Накладки ExtraGrip на корпусе обеспечивают надежный хват и комфортную работу. Индикатор заряда батареи помогает контролировать время до разряда батареи. Для удобства хранения и транспортировки дрель поставляется в кейсе.

    Преимущества

    • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
    • Регулировка положений крутящего момента – выбор точных настроек для различных работ
    • Быстрозажимной патрон – замена оснастки без дополнительного инструмента
    • Функция реверса – легкое выведение застрявшего в материале сверла
    • Яркая подсветка – комфортная работа в условиях плохой освещенности
    • Два аккумулятора в комплекте PATRIOT BR 119Li 180301119 – для продолжительных работ без простоев
    • Кейс в комплекте – безопасное хранение и транспортировка инструмента