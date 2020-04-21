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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
4.8
5
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Арт. X1048041302442
    4.8
    5
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302442
      4.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 101Li 180201410 снабжена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря встроенной подсветке, работать можно в плохо освещённых местах. На муфте дрели-шуруповерта можно установить один из 18 вариантов затяжки крутящего момента для наиболее качественного заворачивания и отворачивания шурупов, а отдельная позиция служит для включения режима сверления. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления.

        Преимущества

        • Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес
        • Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
        • Регулировка частоты вращения
        • Подсветка рабочей зоны
        • Реверс
        • Двухскоростной редуктор
        • Электронная система автоматической защиты аккумулятора BSC