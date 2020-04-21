Преимущества

Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес

Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки

Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Регулировка частоты вращения

Подсветка рабочей зоны

Реверс

Двухскоростной редуктор

Электронная система автоматической защиты аккумулятора BSC

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 101Li 180201410 снабжена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря встроенной подсветке, работать можно в плохо освещённых местах. На муфте дрели-шуруповерта можно установить один из 18 вариантов затяжки крутящего момента для наиболее качественного заворачивания и отворачивания шурупов, а отдельная позиция служит для включения режима сверления. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления.