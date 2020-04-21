Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 101Li 180201410
Арт. X1048041302442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 101Li 180201410 снабжена быстрозажимным патроном с блокировкой шпинделя, что обеспечивает простую смену оснастки. Благодаря встроенной подсветке, работать можно в плохо освещённых местах. На муфте дрели-шуруповерта можно установить один из 18 вариантов затяжки крутящего момента для наиболее качественного заворачивания и отворачивания шурупов, а отдельная позиция служит для включения режима сверления. Выбрать одну из двух рабочих скоростей можно с помощью тумблера сверху на корпусе: первая скорость предназначена для работ с крепежом, вторая - для сверления.
Преимущества
- Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес
- Быстрозажимной патрон с блокировкой шпинделя - для простой смены оснастки
- Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
- Регулировка частоты вращения
- Подсветка рабочей зоны
- Реверс
- Двухскоростной редуктор
- Электронная система автоматической защиты аккумулятора BSC