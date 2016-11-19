Преимущества

Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя

Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы

Регулировка частоты вращения

Подсветка рабочей зоны

Реверс

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Двухскоростной редуктор

Электронная система автоматической защиты аккумулятора BSC

Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 111Li 180201415 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. 18 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.