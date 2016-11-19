Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
Арт. X1048041302425
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 111Li 180201415 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. 18 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя
- Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
- Регулировка частоты вращения
- Подсветка рабочей зоны
- Реверс
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Двухскоростной редуктор
- Электронная система автоматической защиты аккумулятора BSC
- Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки