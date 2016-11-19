Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Арт. X1048041302425
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Patriot BR 111Li 180201415

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041302425
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT BR 111Li 180201415 оснащена быстрозажимным патроном, что обеспечивает простую смену оснастки. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. 18 режимов крутящего момента + позиция сверления - для выбора нужного в зависимости от интенсивности работы. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Охлаждение двигателя происходит за счет вывода излишков тепла через вентиляционные отверстия корпуса. Модель поставляется в кейсе, что решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Li-lon аккумулятор - не имеют эффекта памяти, обладают большой ёмкостью, у них небольшой вес
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают охлаждение двигателя
        • Прорезиненная рукоятка ExtraGrip - для комфортной работы
        • Регулировка частоты вращения
        • Подсветка рабочей зоны
        • Реверс
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Двухскоростной редуктор
        • Электронная система автоматической защиты аккумулятора BSC
        • Инструмент поставляется в кейсе - для удобства хранения и транспортировки