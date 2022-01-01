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Сервисный центр

Прайс-лист «Бигам»

Стоимость работ по ремонту оборудования

ВИД РАБОТ ЦЕНА, РУБ.
4х тактный двигатель
Капитальный ремонт 3125,00
Замена поршня/колец 1250,00
Замена, ремонт головки цилиндра 1000,00
Замена распредвала 1000,00
Замена карбюратора 687,50
Замена маховика 875,00
Замена топливного бака 625,00
Замена магнето 562,50
Замена стартера 437,50
Замена корпуса воздушного фильтра 187,50
Мелкий ремонт* 375-650
Регулировочные работы 437,50
2х тактный двигатель
Капитальный ремонт 1875,00
Замена поршня/колец 1062,50
Замена карбюратора 562,50
Замена маховика 500,00
Замена магнето 562,50
Замена стартера 375,00
Замена воздушного фильтра 187,50
Замена топливного шланга с фильтром 250,00
Замена праймера 375,00
Мелкий ремонт* 200-500
Регулировочные работы 250,00
Генератор до 8 кВт.
Замена генератора в сборе 1875,00
Замена блока АВР 812,50
Замена панели 1000,00
Замена ротора 1125,00
Замена статора 1250,00
Замена рамы 1125,00
Замена щеток 562,50
Мелкий ремонт * 380-880
Т.О.** 1062,50
Мотоблок
Замена редуктора 1125,00
Ремонт редуктора 1500,00
Замена ремня привода 250,00
Замена натяжного ролика 312,50
Замена колеса/фрезы 312,50
Замена троса с регулировкой 250,00
Замена рукоятки 250,00
Мелкий ремонт* 250-650
Мойка с химией 187,50
Т.О.** 1062,50
Культиватор
Замена редуктора 875,00
Ремонт редуктора 1125,00
Замена ремня привода 250,00
Замена натяжного ролика 312,50
Замена колеса/фрезы 187,50
Замена троса с регулировкой 250,00
Замена рукоятки управления 250,00
Мелкий ремонт* 200-400
Мойка с химией 125,00
Т.О.** 937,50
Снегоубощик
Замена редуктора привода шнеков 875,00
Замена ремня привода шнеков 750,00
Ремонт редуктора привода шнеков 1125,00
Замена фрикционного диска 1000,00
Замена вала, шкива привода 750,00
Замена приводного вала колеса 500,00
Замена троса с регулировкой 250,00
Мелкий ремонт* 200-500
Бензопила
Замена маслонасоса 500,00
Замена топливного бака(бензопила) 625,00
Замена тормоза цепи 250,00
Замена шины с установкой и натяжкой цепи 375,00
Замена натяжителя цепи 375,00
Заточка цепи 187,50
Мелкий ремонт* 125-375
Бензотриммер
Замена топливного бака 375,00
Замена сцепления 562,50
Замена штанги 375,00
Замена шпули 187,50
Мелкий ремонт* 125-375
Мотопомпа
Замена корпуса насоса 750,00
Замена сальников крыльчатки 562,50
Замена крыльчатки 500,00
Замена корпуса крыльчатки 375,00
Мелкий ремонт* 250-500
Электроинструмент
Отбойный электрический  молоток
Ремонт редуктора с заменой ствола, цилиндра, поршня 2500,00
Ремонт редуктора без замены деталей 1187,50
Замена ротора 750,00
Замена статора 1000,00
Замена щеток 312,50
Замена выключателя электронного блока 625,00
Мелкий ремонт* 200-625
Перфоратор
Ремонт редуктора с заменой ствола, цилиндра, поршня 1500,00
Замена ротора 625,00
Замена статора 750,00
Замена щеток 250,00
Мелкий ремонт* 250-500
Замена выключателя электронного блока 500,00
Дрель, триммер, пила, лобзик
Замена ротора 500,00
Замена статора 500,00
Замена щеток 187,50
Ремонт редуктора 500,00
Замена выключателя электронного блока 437,50
Мелкий ремонт* 150-400
Компрессор
Замена компрессорного блока 1125,00
Ремонт компрессорного блока с заменой ЦПГ 2125,00
Замена пресостата 750,00
Проверка рессивера, запорной арматуры,манометров 500,00
Мелкий ремонт* 150-400
Насосная станция
Замена гидроаккумулятора 875,00
Замена электродвигателя 1000,00
Замена насосной части в сборе 875,00
Замена рабочих колес насосной части 625,00
Замена мембраны 500,00
Мелкий ремонт* 150-400
Обкатка на стенде с проверкой рабочих параметров 562,50
Насосы
Замена электродвигателя 1000,00
Ремонт насосной части 875,00
Замена поплавка, шнура питания 500,00
Замена корпуса насоса 750,00
Ремонт шнура питания с термоусадочной трубкой 375,00
Мелкий ремонт * 150-400
Обкатка насоса на стенде с проверкой параметров 562,50