|
ВИД РАБОТ
|
ЦЕНА, РУБ.
|
4х тактный двигатель
|
Капитальный ремонт
|
3125,00
|
Замена поршня/колец
|
1250,00
|
Замена, ремонт головки цилиндра
|
1000,00
|
Замена распредвала
|
1000,00
|
Замена карбюратора
|
687,50
|
Замена маховика
|
875,00
|
Замена топливного бака
|
625,00
|
Замена магнето
|
562,50
|
Замена стартера
|
437,50
|
Замена корпуса воздушного фильтра
|
187,50
|
Мелкий ремонт*
|
375-650
|
Регулировочные работы
|
437,50
|
2х тактный двигатель
|
Капитальный ремонт
|
1875,00
|
Замена поршня/колец
|
1062,50
|
Замена карбюратора
|
562,50
|
Замена маховика
|
500,00
|
Замена магнето
|
562,50
|
Замена стартера
|
375,00
|
Замена воздушного фильтра
|
187,50
|
Замена топливного шланга с фильтром
|
250,00
|
Замена праймера
|
375,00
|
Мелкий ремонт*
|
200-500
|
Регулировочные работы
|
250,00
|
Генератор до 8 кВт.
|
Замена генератора в сборе
|
1875,00
|
Замена блока АВР
|
812,50
|
Замена панели
|
1000,00
|
Замена ротора
|
1125,00
|
Замена статора
|
1250,00
|
Замена рамы
|
1125,00
|
Замена щеток
|
562,50
|
Мелкий ремонт *
|
380-880
|
Т.О.**
|
1062,50
|
Мотоблок
|
Замена редуктора
|
1125,00
|
Ремонт редуктора
|
1500,00
|
Замена ремня привода
|
250,00
|
Замена натяжного ролика
|
312,50
|
Замена колеса/фрезы
|
312,50
|
Замена троса с регулировкой
|
250,00
|
Замена рукоятки
|
250,00
|
Мелкий ремонт*
|
250-650
|
Мойка с химией
|
187,50
|
Т.О.**
|
1062,50
|
Культиватор
|
Замена редуктора
|
875,00
|
Ремонт редуктора
|
1125,00
|
Замена ремня привода
|
250,00
|
Замена натяжного ролика
|
312,50
|
Замена колеса/фрезы
|
187,50
|
Замена троса с регулировкой
|
250,00
|
Замена рукоятки управления
|
250,00
|
Мелкий ремонт*
|
200-400
|
Мойка с химией
|
125,00
|
Т.О.**
|
937,50
|
Снегоубощик
|
Замена редуктора привода шнеков
|
875,00
|
Замена ремня привода шнеков
|
750,00
|
Ремонт редуктора привода шнеков
|
1125,00
|
Замена фрикционного диска
|
1000,00
|
Замена вала, шкива привода
|
750,00
|
Замена приводного вала колеса
|
500,00
|
Замена троса с регулировкой
|
250,00
|
Мелкий ремонт*
|
200-500
|
Бензопила
|
Замена маслонасоса
|
500,00
|
Замена топливного бака(бензопила)
|
625,00
|
Замена тормоза цепи
|
250,00
|
Замена шины с установкой и натяжкой цепи
|
375,00
|
Замена натяжителя цепи
|
375,00
|
Заточка цепи
|
187,50
|
Мелкий ремонт*
|
125-375
|
Бензотриммер
|
Замена топливного бака
|
375,00
|
Замена сцепления
|
562,50
|
Замена штанги
|
375,00
|
Замена шпули
|
187,50
|
Мелкий ремонт*
|
125-375
|
Мотопомпа
|
Замена корпуса насоса
|
750,00
|
Замена сальников крыльчатки
|
562,50
|
Замена крыльчатки
|
500,00
|
Замена корпуса крыльчатки
|
375,00
|
Мелкий ремонт*
|
250-500
|
Электроинструмент
|
Отбойный электрический молоток
|
Ремонт редуктора с заменой ствола, цилиндра, поршня
|
2500,00
|
Ремонт редуктора без замены деталей
|
1187,50
|
Замена ротора
|
750,00
|
Замена статора
|
1000,00
|
Замена щеток
|
312,50
|
Замена выключателя электронного блока
|
625,00
|
Мелкий ремонт*
|
200-625
|
Перфоратор
|
Ремонт редуктора с заменой ствола, цилиндра, поршня
|
1500,00
|
Замена ротора
|
625,00
|
Замена статора
|
750,00
|
Замена щеток
|
250,00
|
Мелкий ремонт*
|
250-500
|
Замена выключателя электронного блока
|
500,00
|
Дрель, триммер, пила, лобзик
|
Замена ротора
|
500,00
|
Замена статора
|
500,00
|
Замена щеток
|
187,50
|
Ремонт редуктора
|
500,00
|
Замена выключателя электронного блока
|
437,50
|
Мелкий ремонт*
|
150-400
|
Компрессор
|
Замена компрессорного блока
|
1125,00
|
Ремонт компрессорного блока с заменой ЦПГ
|
2125,00
|
Замена пресостата
|
750,00
|
Проверка рессивера, запорной арматуры,манометров
|
500,00
|
Мелкий ремонт*
|
150-400
|
Насосная станция
|
Замена гидроаккумулятора
|
875,00
|
Замена электродвигателя
|
1000,00
|
Замена насосной части в сборе
|
875,00
|
Замена рабочих колес насосной части
|
625,00
|
Замена мембраны
|
500,00
|
Мелкий ремонт*
|
150-400
|
Обкатка на стенде с проверкой рабочих параметров
|
562,50
|
Насосы
|
Замена электродвигателя
|
1000,00
|
Ремонт насосной части
|
875,00
|
Замена поплавка, шнура питания
|
500,00
|
Замена корпуса насоса
|
750,00
|
Ремонт шнура питания с термоусадочной трубкой
|
375,00
|
Мелкий ремонт *
|
150-400
|
Обкатка насоса на стенде с проверкой параметров
|
562,50