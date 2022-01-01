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Специальные адаптеры, аккумуляторы, баки для топлива и другие запчасти подходят для установки на различную технику: пилы, генераторы, аппараты для сварки и т.д. Перед приобретением уточняйте, совместима ли та или иная деталь с моделью вашего оборудования.

Специальные адаптеры, аккумуляторы, баки для топлива и другие запчасти подходят для установки на различную технику: пилы, генераторы, аппараты для сварки и т.д. Перед приобретением уточняйте, совместима ли та или иная деталь с моделью вашего оборудования.