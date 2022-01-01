Тепловентилятор TIMBERK TEF F 16 FN6
Арт. 704235296
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Габариты, мм
|590x135x440
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Напряжение, В
|220
- Напольный вентилятор Timberk TEF F16 FH6 обладает ультрасовременным Hi-Tech дизайном для установки в офисном помещении. Лопасти вентилятора создают оптимальный поток воздуха. Прибор оснащен понятной панелью управления с индикацией режимов работы. Возможна установка таймера на время выключения прибора (до 7.5 часов). В комплект входит пульт ДУ для максимально комфортной эксплуатации. Предусмотрена регулировка высоты, максимальная высота 1.3 метра.
Преимущества
- Ультрасовременный Hi-Tech дизайн прибора
- Лопасти вентилятора особой формы формируют идеальный поток воздуха
- Пульт ДУ в комплекте
- Три скорости воздушного потока на выбор
- Горизонтальный поворот лопастей: 90 градусов
- Диаметр лопастей 16" (40 см)
- Таймер на 7,5 часов
- Максимальная высота 1300 мм, есть возможность регулировки высоты
- Низкий уровень шума