Тепловентилятор TIMBERK TEF F 16 FN6

Преимущества

Ультрасовременный Hi-Tech дизайн прибора

Лопасти вентилятора особой формы формируют идеальный поток воздуха

Пульт ДУ в комплекте

Три скорости воздушного потока на выбор

Горизонтальный поворот лопастей: 90 градусов

Диаметр лопастей 16" (40 см)

Таймер на 7,5 часов

Максимальная высота 1300 мм, есть возможность регулировки высоты

Низкий уровень шума

Напольный вентилятор Timberk TEF F16 FH6 обладает ультрасовременным Hi-Tech дизайном для установки в офисном помещении. Лопасти вентилятора создают оптимальный поток воздуха. Прибор оснащен понятной панелью управления с индикацией режимов работы. Возможна установка таймера на время выключения прибора (до 7.5 часов). В комплект входит пульт ДУ для максимально комфортной эксплуатации. Предусмотрена регулировка высоты, максимальная высота 1.3 метра.