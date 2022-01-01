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Тепловентилятор TIMBERK TEF F 16 FN6
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Бытовые вентиляторы
    Тепловентилятор TIMBERK TEF F 16 FN6
    Арт. 704235296
    Тепловентилятор TIMBERK TEF F 16 FN6

      Тепловентилятор TIMBERK TEF F 16 FN6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235296

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		590x135x440
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольный вентилятор Timberk TEF F16 FH6 обладает ультрасовременным Hi-Tech дизайном для установки в офисном помещении. Лопасти вентилятора создают оптимальный поток воздуха. Прибор оснащен понятной панелью управления с индикацией режимов работы. Возможна установка таймера на время выключения прибора (до 7.5 часов). В комплект входит пульт ДУ для максимально комфортной эксплуатации. Предусмотрена регулировка высоты, максимальная высота 1.3 метра.

        Преимущества

        • Ультрасовременный Hi-Tech дизайн прибора
        • Лопасти вентилятора особой формы формируют идеальный поток воздуха
        • Пульт ДУ в комплекте
        • Три скорости воздушного потока на выбор
        • Горизонтальный поворот лопастей: 90 градусов
        • Диаметр лопастей 16" (40 см)
        • Таймер на 7,5 часов
        • Максимальная высота 1300 мм, есть возможность регулировки высоты
        • Низкий уровень шума