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Настольный вентилятор Timberk TEF F6 FN5 (BZ)
5.0
2
Найти аналог
Бытовые вентиляторы
    Настольный вентилятор Timberk TEF F6 FN5 (BZ)
    Арт. 704235298
    5.0
    2
    Настольный вентилятор Timberk TEF F6 FN5 (BZ)

      Настольный вентилятор Timberk TEF F6 FN5 (BZ)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 704235298
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Габариты, мм
      		185x100x198
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настольный вентилятор Timberk TEF F6 FN5 BZ обладает высокой скоростью воздушного потока. Вращающиеся лопасти надежно защищены лучевой металлической решеткой, что обеспечивает безопасное использование. Вентилятор имеет высокую скорость воздушного потока. Предусмотрена регулировка наклона вверх-вниз. Данная модель подключается к любому USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета, что позволяет взять вентилятор с собой на дачу или в поход. Специальное основание позволяет устанавливать прибор на любой поверхности.

        Преимущества

        • Ультрасовременный дизайн и яркие цветовые решения
        • Возможность подключения в любой USB-разъем компьютера, ноутбука или планшета
        • Диаметр крыльчатки: 6” (143мм) четыре металлические лопасти
        • Высокая скорость воздушного потока
        • Регулировка наклона вверх-вниз
        • Надежная лучевая металлическая защитная решетка
        • Специальное устойчивое основание прибора
        • Низкое энергопотребление
        • Возможность установки вентилятора на любой поверхности
        • Высококачественные материалы