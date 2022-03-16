Преимущества

Безопасность. Данный вентилятор оборудован качественной защитной решеткой, состоящей из 120 спиц

Устойчивость. Надежность основание обеспечивает устойчивость напольного вентилятора во время работы

Вентилятор работает в фиксированном положении и с поворотом лопастей на 90 градусов

Бесшумная работа

Диаметр 16"/40 см

Три скоростных режима

Регулируемый наклон в диапазоне 0-30 градусов

Регулировка высоты вентилятора

Максимальная высота прибора 125 см

Ночная подсветка увеличивает удобство использования вентилятора

Защита от перегрева

Напольный вентилятор Scarlett SC - 1174 имеет три скорости вращения лопастей. Для безопасности эксплуатации вентилятор оборудован защитной решеткой, которая состоит из 120 спиц. Предусмотрено устойчивое основание. Вентилятор имеет защиту от перегрева. Прибор может работать в фиксированном положении или с поворотом лопастей на 90 градусов. Возможна регулировка высоты прибора. Максимальная высота - 125 см.