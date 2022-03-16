Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
Арт. X1211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Габариты, мм
|1250х130х430
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Напряжение, В
|220
- Напольный вентилятор Scarlett SC - 1174 имеет три скорости вращения лопастей. Для безопасности эксплуатации вентилятор оборудован защитной решеткой, которая состоит из 120 спиц. Предусмотрено устойчивое основание. Вентилятор имеет защиту от перегрева. Прибор может работать в фиксированном положении или с поворотом лопастей на 90 градусов. Возможна регулировка высоты прибора. Максимальная высота - 125 см.
Преимущества
- Безопасность. Данный вентилятор оборудован качественной защитной решеткой, состоящей из 120 спиц
- Устойчивость. Надежность основание обеспечивает устойчивость напольного вентилятора во время работы
- Вентилятор работает в фиксированном положении и с поворотом лопастей на 90 градусов
- Бесшумная работа
- Диаметр 16"/40 см
- Три скоростных режима
- Регулируемый наклон в диапазоне 0-30 градусов
- Регулировка высоты вентилятора
- Максимальная высота прибора 125 см
- Ночная подсветка увеличивает удобство использования вентилятора
- Защита от перегрева