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Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
4.0
1
Найти аналог
Бытовые вентиляторы
    Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
    Арт. X1211
    4.0
    1
    Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
    Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
    Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
      Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
      Напольный вентилятор Scarlett SC-1174
      Напольный вентилятор Scarlett SC-1174

      Напольный вентилятор Scarlett SC-1174

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1211
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Scarlett
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Габариты, мм
      		1250х130х430
      Напряжение, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный вентилятор Scarlett SC - 1174 имеет три скорости вращения лопастей. Для безопасности эксплуатации вентилятор оборудован защитной решеткой, которая состоит из 120 спиц. Предусмотрено устойчивое основание. Вентилятор имеет защиту от перегрева. Прибор может работать в фиксированном положении или с поворотом лопастей на 90 градусов. Возможна регулировка высоты прибора. Максимальная высота - 125 см.

        Преимущества

        • Безопасность. Данный вентилятор оборудован качественной защитной решеткой, состоящей из 120 спиц
        • Устойчивость. Надежность основание обеспечивает устойчивость напольного вентилятора во время работы
        • Вентилятор работает в фиксированном положении и с поворотом лопастей на 90 градусов
        • Бесшумная работа
        • Диаметр 16"/40 см
        • Три скоростных режима
        • Регулируемый наклон в диапазоне 0-30 градусов
        • Регулировка высоты вентилятора
        • Максимальная высота прибора 125 см
        • Ночная подсветка увеличивает удобство использования вентилятора
        • Защита от перегрева