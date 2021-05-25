Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
Арт. X699145280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|205x205x114
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
- Вентилятор Домовент 125 С 11184773 легко устанавливается в стену или потолок. Подходит для работы в системах с малым сопротивлением. Служит для монтажа в вентиляционный канал и соединения с гибким воздуховодом.
Преимущества
- Сверхтонкая лицевая панель
- Наличие антимоскитной сетки
- Квадратная форма
- Монтажное отверстие: 125 мм
- Ширина и высота рамки: 176 мм
- Глубина изделия: 114 мм
- Диапазон входного напряжения: 220 - 240 В, 50 Гц
- Класс защиты от поражения элеткрическим током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
- Степень защиты от пыли и влаги: IP34
- Температура хранения: +5...+40 °С при относительной влажности не более 80%
- Управление: ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)
- Материал корпуса и крыльчатки у Домовент 125 С 11184773 - высококачественный АБС пластик, стойкий к ультрафиолету
- Двигатель с низким энергопотреблением
- Двигатель может работать непрерывно, т. к. оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания