Вытяжной вентилятор Домовент 125 С

Преимущества

Сверхтонкая лицевая панель

Наличие антимоскитной сетки

Квадратная форма

Монтажное отверстие: 125 мм

Ширина и высота рамки: 176 мм

Глубина изделия: 114 мм

Диапазон входного напряжения: 220 - 240 В, 50 Гц

Класс защиты от поражения элеткрическим током: II

Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

Степень защиты от пыли и влаги: IP34

Температура хранения: +5...+40 °С при относительной влажности не более 80%

Управление: ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)

Материал корпуса и крыльчатки у Домовент 125 С 11184773 - высококачественный АБС пластик, стойкий к ультрафиолету

Двигатель с низким энергопотреблением

Двигатель может работать непрерывно, т. к. оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания

Вентилятор Домовент 125 С 11184773 легко устанавливается в стену или потолок. Подходит для работы в системах с малым сопротивлением. Служит для монтажа в вентиляционный канал и соединения с гибким воздуховодом.