Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
4.3
4
1 330 ₽
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
    Арт. X699145280
    4.3
    4
    Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 125 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 125 С

      Вытяжной вентилятор Домовент 125 С

      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X699145280
      4.3
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Домовент
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		205x205x114
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      1 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вентилятор Домовент 125 С 11184773 легко устанавливается в стену или потолок. Подходит для работы в системах с малым сопротивлением. Служит для монтажа в вентиляционный канал и соединения с гибким воздуховодом.

        Преимущества

        • Сверхтонкая лицевая панель
        • Наличие антимоскитной сетки
        • Квадратная форма
        • Монтажное отверстие: 125 мм
        • Ширина и высота рамки: 176 мм
        • Глубина изделия: 114 мм
        • Диапазон входного напряжения: 220 - 240 В, 50 Гц
        • Класс защиты от поражения элеткрическим током: II
        • Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
        • Степень защиты от пыли и влаги: IP34
        • Температура хранения: +5...+40 °С при относительной влажности не более 80%
        • Управление: ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)
        • Материал корпуса и крыльчатки у Домовент 125 С 11184773 - высококачественный АБС пластик, стойкий к ультрафиолету
        • Двигатель с низким энергопотреблением
        • Двигатель может работать непрерывно, т. к. оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания