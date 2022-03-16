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Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
5.0
1
Найти аналог
Вытяжные вентиляторы
    Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
    Арт. X699145276
    5.0
    1
    Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
    Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
      Вытяжной вентилятор Домовент 100 С

      Вытяжной вентилятор Домовент 100 С

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X699145276
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Домовент
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Габариты, мм
      		150x150x108
      Шнурковый выключатель в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вентилятор Домовент 100 С 11184765 служит для оборудования вентиляционного канала. Устанавливается со стороны наддува воздушного потока. Пригодится в таких помещениях, как компактная кухня, небольшая ванная, туалет, кладовая. Он поможет вентилировать комнату при необходимости. Прибор рассчитан на площадь до 10 м2, управляется простым шнуровым выключателем. Работает практически бесшумно, экономичен в потреблении электроэнергии (14 Вт). Подходит для монтажа совместно с гибкими воздуховодами.

        Преимущества

        • Длительная непрерывная работа. Двигатель может работать непрерывно, т. к. оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания
        • Привлекательный современный дизайн
        • Наличие сетки от насекомых
        • Питание от бытовой электросети
        • Обладает защитой не только от пыли, но и от воды, что позволяет изделию работать под дождём
        • Сверхтонкая лицевая панель
        • Монтажное отверстие 100 мм
        • Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
        • Степень защиты от пыли и влаги: IP34
        • Управление: ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)
        • Материал корпуса и крыльчатки высококачественный АБС пластик, стойкий к ультрафиолету
        • Двигатель с низким энергопотреблением