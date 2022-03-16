Вытяжной вентилятор Домовент 100 С

Преимущества

Длительная непрерывная работа. Двигатель может работать непрерывно, т. к. оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания

Привлекательный современный дизайн

Наличие сетки от насекомых

Питание от бытовой электросети

Обладает защитой не только от пыли, но и от воды, что позволяет изделию работать под дождём

Сверхтонкая лицевая панель

Монтажное отверстие 100 мм



Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69



Степень защиты от пыли и влаги: IP34

Управление: ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)



Материал корпуса и крыльчатки высококачественный АБС пластик, стойкий к ультрафиолету

Двигатель с низким энергопотреблением

Вентилятор Домовент 100 С 11184765 служит для оборудования вентиляционного канала. Устанавливается со стороны наддува воздушного потока. Пригодится в таких помещениях, как компактная кухня, небольшая ванная, туалет, кладовая. Он поможет вентилировать комнату при необходимости. Прибор рассчитан на площадь до 10 м2, управляется простым шнуровым выключателем. Работает практически бесшумно, экономичен в потреблении электроэнергии (14 Вт). Подходит для монтажа совместно с гибкими воздуховодами.