Вытяжной вентилятор Домовент 100 С
Арт. X699145276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Габариты, мм
|150x150x108
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Шнурковый выключатель в комплекте
|Нет
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- Вентилятор Домовент 100 С 11184765 служит для оборудования вентиляционного канала. Устанавливается со стороны наддува воздушного потока. Пригодится в таких помещениях, как компактная кухня, небольшая ванная, туалет, кладовая. Он поможет вентилировать комнату при необходимости. Прибор рассчитан на площадь до 10 м2, управляется простым шнуровым выключателем. Работает практически бесшумно, экономичен в потреблении электроэнергии (14 Вт). Подходит для монтажа совместно с гибкими воздуховодами.
Преимущества
- Длительная непрерывная работа. Двигатель может работать непрерывно, т. к. оборудован защитой от перегрева и не требует обслуживания
- Привлекательный современный дизайн
- Наличие сетки от насекомых
- Питание от бытовой электросети
- Обладает защитой не только от пыли, но и от воды, что позволяет изделию работать под дождём
- Сверхтонкая лицевая панель
- Монтажное отверстие 100 мм
- Климатическое исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69
- Степень защиты от пыли и влаги: IP34
- Управление: ручное (от внешнего выключателя или с помощью тиристорного регулятора) или автоматическое (с помощью электронного блока управления)
- Материал корпуса и крыльчатки высококачественный АБС пластик, стойкий к ультрафиолету
- Двигатель с низким энергопотреблением